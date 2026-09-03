Velká personální obměna v Apple pokračuje. Dlouholetý finanční šéf se po 13 letech chystá definitivně odejít

Výměnou Tim Cook za John Ternus personální zemětřesení v Apple evidentně nekončí. Ze společnosti se totiž pomalu stahuje další mimořádně důležitá postava Cookovy éry. Bývalý finanční ředitel Luca Maestri už před několika týdny opustil svou poslední významnou vedoucí pozici a podle informací Bloomberg nyní postupně dokončuje své působení v Apple.
Maestri skončil jako CFO Apple už na začátku roku 2025, kdy jej nahradil Kevan Parekh. Ze společnosti ale tehdy neodešel. Přesunul se na pozici viceprezidenta Corporate Services a dál měl na starosti mimo jiné informační systémy a technologie, informační bezpečnost nebo reality a vývoj. Apple tehdy změnu prezentoval jako plánované předání finančního vedení. Teď už se ale zdá, že se jeho čas v Apple skutečně blíží ke konci.
Do kanceláře už míří jen jednou týdně
Maestri totiž v posledních týdnech skončil také ve vedení Corporate Services. Tyto povinnosti převzal současný CFO Kevan Parekh, jehož pozice v nové éře Apple pod John Ternus očividně dál posiluje. Maestri sice stále zůstává zaměstnancem Apple, podle dostupných informací už ale nemá žádné běžné pracovní povinnosti. Jeho jedinou známou aktivitou má být vedení jedné lekce v rámci Apple University, tedy interního vzdělávacího programu společnosti. Do kanceláře údajně dochází přibližně jednou týdně a postupně se připravuje na úplný odchod. Zajímavé je rovněž to, že zatímco dříve podléhal přímo Tim Cook, novému CEO John Ternus už se nezodpovídá.
Maestri přitom patřil dlouhé roky mezi nejdůležitější lidi v Apple. Do společnosti nastoupil v roce 2013 a funkci CFO zastával celé desetiletí. Apple při oznámení jeho odchodu z této pozice připomněl, že během jeho působení společnost více než zdvojnásobila své tržby a příjmy ze služeb vzrostly více než pětinásobně. Jeho postupný odchod navíc zapadá do mnohem větší personální obměny. Teprve před pár dny výrazně omezil své působení také Phil Schiller a 1. září samozřejmě skončil po patnácti letech ve funkci CEO Tim Cook.
V Apple tak právě probíhá jedna z největších generačních výměn za poslední roky. A zatímco Tim Cook měl ve zvyku dlouho držet odcházející veterány alespoň v menších rolích, první náznaky ukazují, že John Ternus může chtít kolem sebe postupně vybudovat vlastní tým.