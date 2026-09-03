Odmítl vyměnit svůj Apple-1 za Apple II kvůli 400 dolarům. Dnes má jeho počítač hodnotu až 17 milionů korun

Kdybych vám řekl, že pokud nejste spokojení s vaším stávajícím počítačem, vyměním vám jej bez řečí s určitým doplatkem za podstatně lepší, zřejmě by většina z vás neváhala. Historie však nyní ukazuje, že právě zaváhat se občas vyplatí. Své o tom ví Fred Hatfield, který si v roce 1976 pořídil jeden z prvních počítačů Apple-1. Tehdy mohl jen těžko mohl tušit, jakou hodnotu bude mít o půl století později. Jeho konkrétní kus, dnes známý jednoduše jako „Hatfield“ Apple-1, totiž míří do aukce, ve které se očekává prodej za 500 000 až 800 000 dolarů. V přepočtu se tedy bavíme klidně o částce kolem 17 milionů korun. A to vše se děje i díky tomu, že se mu tehdy zkrátka nechtělo upgradovat.
Hatfield Apple-1 je veden jako číslo 48 v registru dochovaných Apple-1 a unikátní je i díky tomu, že je stále plně funkční, což je poměrně zásadní, protože dnes je známo méně než 75 dochovaných Apple-1 a funkčních kusů je ještě podstatně méně. Jeho historii navíc doprovází příběh, který dnes působí skoro neuvěřitelně. Fred Hatfield byl totiž počítačovým nadšencem a zaměstnancem společnosti Computer Data Systems. Se svým Apple-1 ale nebyl úplně spokojený a stěžoval si na jeho software. Steve Jobs mu proto osobně povolil výměnu za tehdy nový Apple II. Hatfield by však musel doplatit dalších 400 dolarů, což se mu nechtělo, a svůj Apple-1 si raději nechal. A výsledek jeho rozhodnutí už teď všichni známe.
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Součástí aukce je nicméně i původní dopis podepsaný Stevem Jobsem, který tuto výměnu povolil. Na základní desce je navíc podepsán Steve Wozniak, což samozřejmě její sběratelskou hodnotu ještě výrazně zvyšuje.
Hatfield nakonec počítač prodal až v roce 2013, tehdy ovšem za „pouhých“ 40 000 dolarů. Apple-1 v té době nebyl funkční, nový majitel jej ale opravil, nechal podepsat Wozniakem a následně jej v aukci prodal za neuvěřitelných 671 400 dolarů. Nyní se stejný kus dostává do prodeje znovu a už nyní je jasné, že cenovka bude opět vysoká a to i kvůli tomu, že Apple v roce 1976 vyrobil pouze zhruba 200 počítačů Apple-1. Padesát sestavených kusů Steve Jobs prodal obchodu The Byte Shop, který je následně nabízel zákazníkům za dnes legendárních 666,66 dolaru.
Aukce Hatfield Apple-1 proběhne od 4. do 14. října a vzhledem k tomu, že se funkční Apple-1 v minulosti prodávaly dokonce za více než 900 000 dolarů, odhadovaná horní hranice 800 000 dolarů rozhodně nemusí být konečná. Celý příběh je tak krásnou ukázkou toho, jak absurdně se dokáže hodnota techniky změnit. Hatfield kdysi nechtěl dát 400 dolarů navíc za nový Apple II a právě díky tomu po něm zůstal Apple-1, za který dnes může někdo zaplatit téměř milion dolarů. Svým způsobem smutným paradoxem je nicméně to, že původní majitel ze svého rozhodnutí vlastně teď už nemá nic, protože svůj počítač už dávno prodal. Jeho rozhodnutí ale přispělo k tomu, že se z něj stal jeden z nejcennějších kousků historie s hodnotou pěkného domu či bytu v Česku.