Apple čelí žalobě za 4 miliardy dolarů

Apple během jednání před britským Competition Appeal Tribunal zpochybnil finanční zajištění hromadné žaloby ve výši 4 miliardy dolarů, čímž vyvolal pochybnosti o budoucnosti sporu. Ten tvrdí, že praktiky Applu v oblasti iCloudu uměle uzamykají uživatele do ekosystému a nutí je platit více, než by platili za konkurenčních podmínek. Žalobu vede spotřebitelská organizace Which, která žádá kompenzace i soudní příkaz bránící pokračování údajně problematického chování. Sporné období začíná 1. října 2015 a zahrnuje tedy historické i současné praktiky. Podle Which Apple zneužívá svého postavení tím, že omezuje možnosti přesunu dat a zároveň drží vyšší ceny cloudového úložiště.
Hlavním tématem dnešního jednání se stalo financování celého případu. Kampaň Which financuje společnost Litigation Capital Management (LCM), která se v posledních měsících ocitla ve velkých finančních problémech. Od listopadu 2024 se její tržní hodnota propadla o 99 % na zhruba 16 milionů dolarů. Apple argumentoval, že tak výrazný propad vyvolává zásadní pochybnosti o tom, zda LCM dokáže žalobu dále financovat. Apple rovněž upozornil, že v případě nečekaného ukončení financování by jí hrozilo riziko, že se nedočká náhrady nákladů, pokud by v řízení uspěla.
Dle Applu měla být firma i zástupci informováni o finančních problémech LCM dříve a transparentněji. Spor o financování přichází jen několik dní poté, co soud zamítl Applu možnost odvolání v jiné rozsáhlé žalobě vývojářů. Ta dříve dospěla k závěru, že Apple zneužil dominantní postavení při distribuci iOS aplikací a zpracování plateb, což vedlo k vyšším cenám pro zákazníky. V tomto řízení hrozí Applu povinnost zaplatit více než 1 miliardu dolarů.