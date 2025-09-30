Xiaomi opět kopíruje Apple! Tentokrát ukázalo vlastní Dynamic Island a (i)Pad Mini

Xiaomi znovu ukázalo, že se nebojí inspirovat u Applu. Jeho nejnovější produkty přinášejí zajímavý hardware s Androidem, ale zároveň působí jako přímé kopie některých funkcí a zařízení z Cupertina.
Kopie iOS?
Největší pozornost vzbudil HyperOS 3, aktualizace systému založená na Androidu 16. Xiaomi se chlubí novými funkcemi jako HyperConnect pro snadnější propojení zařízení, vylepšeným vyhledáváním v galerii, AI nástroji a podporou Gemini. Jenže uživatelské rozhraní obsahuje prvky, které až nápadně připomínají iOS. Například nová zamykací obrazovka s Dynamic Wallpapers funguje podobně jako funkce od Applu, kdy části fotky překrývají hodiny. Ještě víc bije do očí funkce HyperIsland, přímá kopie Dynamic Island od Apple. Stejně jako u iPhonů zobrazuje ovládání hudby, časovače, upozornění, stav baterie nebo záznamy kolem průstřelu selfie kamery. Animace i styl zpracování jsou téměř totožné.
iPad? Ne, Pad!
Druhým „klonem“ je Xiaomi Pad Mini, kompaktní tablet s úhlopříčkou 8,8 palce. Ačkoliv je větší než iPad Mini, designově se mu velmi podobá – od celkového tvaru až po rozmístění tlačítek. Dokonce i barevné provedení, například fialová varianta, působí jako inspirovaná Applem.
Xiaomi přitom není ani zdaleka první značkou, která se snaží přiblížit Applu, a rozhodně to nebude naposledy. Fanoušci Androidu ale mohou mít rozporuplné pocity: na jedné straně více možností a nižší ceny, na druhé straně přílišná podobnost s produkty, které se snaží napodobit.