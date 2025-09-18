Xiaomi 17 Pro okopírovalo zadní hrb z iPhone 17 Pro. Má ho navíc daleko lepší než Apple!

Xiaomi postupně odhaluje nový model 17 Pro, který přináší netradiční designový prvek – druhý displej na zádech. Na první pohled působí telefon jako kombinace iPhonu 17 Pro a Pixelu, ale vyvýšený modul fotoaparátu má tentokrát jinou roli.
Magic Back Screen pro hodiny i hledáček
V krátkém videu na čínské síti Weibo je vidět, že zadní část telefonu ukrývá displej zasazený přímo do prostoru kolem fotoaparátů. Xiaomi jej nazývá Magic Back Screen. Displej dokáže zobrazit hodiny, fotografie, widgety a podle všeho funguje také jako hledáček fotoaparátu, což bude pro mnoho uživatelů nejpraktičtější funkce.
Zatím nebyly odhaleny všechny možnosti, ale dá se očekávat, že Xiaomi nabídne více využití při oficiálním představení. Oproti staršímu Mi 11 Ultra, které mělo menší 1,1″ panel, působí tento nový zadní displej mnohem větším a funkčnějším dojmem.
Návrat zadního displeje
Xiaomi není v této oblasti žádným nováčkem – už dříve experimentovalo s menším zadním panelem na modelu Mi 11 Ultra. Ten dokázal zobrazovat notifikace, hodiny a fungoval jako hledáček pro selfie zadními kamerami. Nový panel na Xiaomi 17 Pro však sahá až k samotným fotoaparátům a zabírá více prostoru, podobně jako externí obrazovky na Motorola Razr či Galaxy Z Flip 7.
Zajímavostí je, že Xiaomi nedávno zveřejnilo ostrý snímek zadního displeje většího modelu Xiaomi 17 Pro Max, který však následně stáhlo. To naznačuje, že firma si ještě nechává několik překvapení na oficiální premiéru. Jak se vám tento design líbí? Může být zadní displej praktickým prvkem, nebo jde jen o efektní doplněk?