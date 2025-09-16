Na těchto iPhonech a iPadech přestává fungovat iCloud a služby s ním spojené! Nemáte je ještě?

Pokud ještě používáte některé ze starších Apple zařízení, máme pro vás špatnou zprávu. Apple totiž tiše aktualizoval podmínky fungování iCloudu a ukončil jeho podporu pro iOS 10 a macOS Sierra. To znamená, že iCloud Klíčenka, Fotky, Zálohy, Najít iPhone či iCloud Drive už na těchto systémech prostě nespustíte.
Změna se dotýká především iPhonů 5 a 5c z let 2012 a 2013, případně čtvrté generace iPadu. Ty totiž zůstaly uvězněné právě na iOS 10 a dál už nedostaly novější update. A právě tato zařízení tak o iCloud definitivně přicházejí. Na Macu je situace trochu příznivější. Všechny Macy, které běžely na macOS Sierra, totiž dostaly i macOS High Sierra. Pokud jste tedy svůj stroj aktualizovali, o iCloud nepřijdete. Na vině tak bude spíš lenost uživatelů než omezení samotného Applu.
Celá změna není nijak překvapivá. iOS 10 i macOS Sierra vyšly už v roce 2016, a tedy mají na krku devět let věku. V Applu tak logicky usoudili, že je načase staré železo odpojit a soustředit se na nové generace zařízení, což mu umožní nasazovat i nové funkce, které podporují právě novější produkty. Pro většinu uživatelů to nic znamenat nebude, ale pokud někde doma stále nabíjíte iPhone 5 a používáte ho třeba jako záložní přehrávač, s iCloudem se na něm už bohužel nedomluvíte.