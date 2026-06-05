Apple Park se chystá na WWDC 2026. Návštěvnické centrum zaplnily nové suvenýry

Do zahájení letošní konference WWDC zbývá už jen několik dní a v sídle Applu v kalifornském Cupertinu začíná být rušno. Společnost totiž tradičně zve vybrané vývojáře i novináře přímo do Apple Parku, kde budou společně sledovat úvodní prezentaci. A jak už se stalo zvykem, s blížící se akcí se proměnil také obchod v návštěvnickém centru Apple Park Visitor Center.
Na sociálních sítích se objevily fotografie nové kolekce suvenýrů, které jsou k dostání výhradně na tomto místě. Letos Apple vsadil na motivy odkazující na svou historii. Mezi novinkami jsou například mikiny s klasickým nápisem Apple v původním písmu Garamond doplněném o duhové zbarvení, kšiltovky s legendárním barevným logem nebo nové lahve na vodu v bílé a šedé variantě. Podle informací známého sběratele a youtubera vystupujícího pod přezdívkou Mr. Macintosh se v obchodě objevily také nové výsuvné zásuvky určené speciálně pro letošní kolekci spojenou s WWDC 2026. Je tak zřejmé, že Apple počítá s velkým zájmem návštěvníků, kteří si budou chtít z Cupertina odvézt památku.
Apple Park Visitor Center je mezi fanoušky značky poměrně známým místem. Vedle běžného Apple Storu, kde lze koupit iPhony, Macy, iPady nebo příslušenství, nabízí také speciální kolekce oblečení a drobných doplňků, které se v ostatních prodejnách neprodávají. Sortiment se průběžně obměňuje a pravidelně se v něm objevují nová trička, mikiny, zápisníky, propisky nebo lahve s logem Applu.
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Letošní kolekce navíc působí jako malá pocta historii společnosti. Duhové logo a typografie Garamond připomínají éru osmdesátých a devadesátých let, kdy Apple tyto prvky běžně používal. Právě podobné odkazy bývají mezi sběrateli velmi žádané a řada kusů se po vyprodání objevuje na aukčních serverech za výrazně vyšší ceny. Konference WWDC 2026 odstartuje v pondělí 8. června a očekává se, že Apple během úvodní prezentace představí nové verze svých operačních systémů i další softwarové novinky. Už v následujících dnech proto do Apple Parku zamíří stovky hostů, kteří si kromě samotné akce budou moci odvézt i některý z letošních exkluzivních suvenýrů.