Padesátiny Applu se blíží, Apple Park se chystá na velkolepou oslavu

Apple letos slaví významné jubileum. Společnost byla založena 1. dubna 1976, což znamená, že letos uplyne přesně 50 let od jejího vzniku. Podle informací z magazínu Bloomberg chce Apple tuto událost završit velkolepou oslavou přímo ve svém sídle Apple Park v kalifornském Cupertinu.
Oslava by měla být podle dostupných informací poměrně velkolepá. Novinář Mark Gurman ve svém rozsáhlém profilu šéfa hardwarového inženýrství Johna Ternuse uvádí, že Apple plánuje velmi propracovanou narozeninovou akci. A právě Ternus by měl při této příležitosti stát v centru pozornosti, což zároveň znovu přiživuje spekulace o tom, že by se v budoucnu mohl stát nástupcem Tima Cooka ve funkci CEO.
Detaily o samotné akci zatím Apple veřejně nesdělil. Pokud bychom se ale měli řídit historií podobných událostí, je velmi pravděpodobné, že hlavní část oslav proběhne pod ikonickými duhovými oblouky v areálu Apple Parku. Ty připomínají legendární duhové logo Applu z jeho raných let a často se používají při významných firemních akcích.
Není zatím jasné, zda bude oslava určena pouze zaměstnancům Applu, nebo zda se její část otevře i veřejnosti. Teoreticky by se mohl zapojit například Apple Park Visitor Center, které běžně hostí různé speciální akce a prezentace. Vyloučená není ani účast médií, která Apple u podobných událostí často zve alespoň v omezeném počtu.
Samotné oslavy už přitom ve světě běží. Apple začal své výročí připomínat začátkem měsíce překvapivým koncertem Alicie Keys v prodejně Apple Store na newyorském Grand Central Terminalu. Následně firma uspořádala další akce také v Číně, Jižní Koreji a Thajsku.
Další oslavy jsou plánovány v následujících dnech například v Austrálii, Kanadě, Francii nebo ve Velké Británii. Některé technologické redakce už dokonce dostaly pozvánky na speciální výroční akce, které Apple pořádá v jednotlivých zemích.
Padesát let existence je pro Apple obrovský milník. Firma, která začínala v garáži Steva Jobse a Steva Wozniaka, dnes patří mezi nejhodnotnější technologické společnosti světa. Právě proto lze očekávat, že finální oslavy v Apple Parku budou mít nejen slavnostní atmosféru, ale pravděpodobně i symbolický význam pro další kapitolu historie této legendární značky.