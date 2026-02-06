Zavřít reklamu

Apple chystá oslavu svých 50. narozenin a vzkazuje: Chystáme něco velkého!

Tomáš Svoboda
Apple letos čeká kulaté výročí, které bude zřejmě velkolepé. Už 1. dubna 2026 totiž firma oslaví 50 let od založení a Tim Cook naznačil, že se něco chystá. Podle informací z interní komunikace měl zaměstnancům říct, že poslední dobou hodně přemýšlel, protože Apple řeší, jak tohle jubileum pojmout. A přidal i jasný vzkaz, že oslava bude.

Proč je tohle výročí pro Apple citlivé téma

Když se řekne padesát let, u Applu to není jen hezké číslo do tiskové zprávy. Firma prošla během pěti dekád extrémními výkyvy. Od období, kdy byla na konci 90. let blízko krachu, až po roky, kdy se stala nejhodnotnější veřejně obchodovatelnou firmou světa. Právě ten kontrast je důvod, proč Cook mluví o tom, že když se člověk „zastaví a podívá se zpátky“, je to silné. Z jeho slov to působí, že nejde jen o formální připomínku, ale o něco, co má mít emoční a symbolickou hodnotu.

Co by Apple mohl 1. dubna 2026 ukázat

Cook zatím neprozradil, co přesně Apple plánuje. Naše zkušenost ale říká, že podobná výročí Apple často pojímá jako kombinaci interní oslavy a veřejného momentu. Ať už jde o speciální video, unikátní obsah v Apple Store, limitovanou vizuální identitu, nebo připomínku klíčových produktů. Důležité je hlavně to, že Cook to nezmínil jen mimochodem. Zní to jako věc, na které se ve firmě už reálně pracuje.

Jisté zatím je jediné a to, že 1. dubna 2026 se Apple bude chtít ukázat ve velkém. A s ohledem na to, jak dnes firma šlape, rekordní tržby a iPhone jako hlavní motor, to může být oslava, která bude víc než jen nostalgie.

