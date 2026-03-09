Budoucí šéf Applu se rozpovídal o levném MacBooku i budoucnosti

Při představování nového MacBooku Neo se tentokrát Apple držel trochu neobvyklého scénáře. Vedle samotného produktu se totiž do popředí dostal i člověk, který stojí za vývojem většiny současného hardwaru Applu. John Ternus, viceprezident pro hardwarové inženýrství, poskytl rozhovor stanici ABC News, ve kterém se dotkl nejen nového notebooku, ale i umělé inteligence a spekulací o tom, zda by jednou mohl nahradit Tima Cooka v čele firmy.
Nejvíc prostoru samozřejmě dostal MacBook Neo, který Apple představil jako dosud nejdostupnější Mac. Podle Ternuse je jeho cílem oslovit mnohem širší skupinu lidí než dříve. V rozhovoru zdůraznil, že i přes nižší cenu musí jít stále o plnohodnotný Mac. Jinými slovy: spolehlivý, odolný a použitelný na každodenní práci.
Proč to čekání?
Zaujala mě ale hlavně odpověď na otázku, proč Apple s levnějším Macem čekal tak dlouho. Podle Ternuse je důvod prostý – firma prý nechtěla přijít s podobným produktem dřív, než dokáže nabídnout kvalitu, za kterou se nebude muset omlouvat. A upřímně řečeno, to docela odpovídá stylu Applu. Raději čekat déle než vydat něco, co by působilo jako kompromis.
Řeč přišla také na Apple Intelligence. Ternus naznačil, že umělá inteligence se bude postupně dostávat do stále většího množství funkcí. Zajímavé je, jak o ní mluvil. Podle něj je ideální scénář takový, kdy lidé vlastně ani nepřemýšlejí o tom, že nějakou umělou inteligenci používají. Prostě jen zjistí, že se jim některé věci dělají snadněji než dřív.
Na řadu přišla také otázka, která se v souvislosti s budoucností Applu objevuje stále častěji, a to zda je právě John Ternus jedním z favoritů na pozici budoucího generálního ředitele. Jeho odpověď byla opatrná, což asi nikoho nepřekvapí. Řekl jen, že svou současnou práci miluje a že možnost pracovat s lidmi, kteří stojí za vývojem nových produktů, je pro něj to nejlepší místo, kde může být.
Fotogalerie
Podobné odpovědi asi uslyšíme ještě hodněkrát. Apple totiž otázku nástupnictví tradičně řeší spíš v zákulisí než před kamerami. Ternus ale rozhodně patří mezi jména, která se v této souvislosti objevují čím dál častěji. Ale upřímně řečeno, když už Tim Cook přenechá představení takto důležitého produktu Ternusovi, který v New Yorku novinku uvedl a celkově byl hlavní tváří celého představení, jsem osobně přesvědčená o tom, že to bude právě on, kdo se stane budoucím lodivodem Applu.