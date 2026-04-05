Steve Wozniak zkritizoval AI: Odpovědi jsou prý až moc dokonalé a bez emocí

Spoluzakladatel Apple Steve Wozniak se opět vyjádřil k aktuálnímu boomu umělé inteligence a jeho slova rozhodně stojí za pozornost. Zatímco většina technologického světa dnes AI nekriticky oslavuje, Wozniak zůstává nohama pevně na zemi. Přiznal totiž, že ho současná podoba umělé inteligence spíše zklamala. Podle něj sice AI na první pohled působí velmi schopně, ale při hlubším pohledu jí chybí to nejdůležitější. Odpovědi, které generuje, jsou prý až příliš dokonalé, uhlazené a bezchybné, jenže právě tím ztrácejí lidskost. Často sice dávají smysl a jsou fakticky správné, ale působí prázdně, jako by jim chyběla skutečná zkušenost nebo emoce, které jsou pro přirozenou komunikaci zásadní.
Wozniak v tomto směru upozorňuje na zásadní limit, který podle něj žádná současná technologie nedokáže překonat. Umělá inteligence totiž nikdy nežila skutečný život. Nemá vlastní vzpomínky, neprošla si chybami, úspěchy ani osobními rozhodnutími, která formují lidské myšlení. Právě proto podle něj AI často nedokáže plně pochopit skutečný záměr otázky nebo hloubku tématu, o kterém mluví. Jeho kritika přichází v době, kdy se AI stává běžnou součástí internetu i každodenní práce. Generované texty zaplavují weby, sociální sítě i média a na první pohled je často těžké poznat rozdíl mezi člověkem a strojem. Přesto se podle Wozniaka ten rozdíl dříve nebo později projeví. Chybějící autenticita je totiž něco, co si čtenáři podvědomě uvědomují, i když to nedokážou přesně pojmenovat.
Zajímavé je, že Apple jako firma k umělé inteligenci dlouhodobě přistupuje opatrněji než například Google nebo Microsoft. Namísto masivního nasazování generativních nástrojů se soustředí spíše na jejich praktické využití a integraci do konkrétních funkcí, což může být v kontextu Wozniakových slov poměrně výmluvné.
To ale neznamená, že by Wozniak umělou inteligenci úplně odmítal. Naopak připouští, že jde o mimořádně silný nástroj, který dokáže výrazně zefektivnit práci a otevřít nové možnosti. Zároveň ale varuje před tím, aby ji lidé začali vnímat jako plnohodnotnou náhradu lidského myšlení. Technologie může být rychlá, přesná a efektivní, ale bez skutečné zkušenosti a emocí podle něj nikdy nebude plně srovnatelná s člověkem. Jeho slova tak otevírají zajímavou otázku do budoucna. Nejde totiž jen o to, jak chytrá umělá inteligence bude, ale také o to, jak moc si chceme zachovat lidskost v obsahu, který konzumujeme. Právě ta totiž může být v době dokonale generovaných textů tím nejcennějším, co nám zůstane.