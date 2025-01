Bill Gates odhalil svou největší chybu v životě, která stála Microsoft 400 miliard dolarů

Jsou chyby, nad kterými člověk mávne rukou, ale i chyby, které vás budou strašit do konce života. O chybě ze druhé kategorie promluvil v jedné z nedávných diskuzí v rámci fóra Village Global, kde si povídal se šéfkou společnosti Eventbrite Julii Hartz. A upřímně řečeno, z částky, o kterou jím založený Microsoft kvůli chybě, kterou si Gates připisuje, přišel, vstávají vlasy hrůzou.

Když přišla při rozhovoru řeč na chyby v podnikání, Gates osazenstvo překvapil tím, že jeho největší chyba stála Microsoft kolem 400 miliard dolarů. Konkrétně si Bill klade za vinu, že Microsoft nedokázal obsadit místo pro druhý operační systém pro mobilní telefony, které vzniklo po představení iOS (respektive tehdy iPhone OS) a které pro sebe uzurpoval velmi rychle Google.

„Víte, ve světě softwaru, zejména pak v případě platforem, platí, že vítěz bere vše,“ začal Gates vysvětlovat svou myšlenku s tím, že jako extrémní chybu bere to, že Microsoft není na poli mobilních telefonů tam, kde je nyní Google. Přitom tehdy byl Microsoft v pozici, kdy by pro něj bylo de facto přirozené, aby dokázal vedle Applu prosadit svůj systém, jelikož byl oproti Googlu technologicky celkově napřed. Jenže svůj systém pro mobily odhalit včas nedokázal a zatímco Apple ukázal iPhone OS v roce 2007 a Google pak Android v roce 2008, první Windows Phone s mobilní verzí Windows dorazil až v říjnu 2010. Pro Microsoft tak bylo logicky extrémně složité v době, kdy Apple budoval uživatelskou základnu iPhone OS již tři roky a Google dva, Microsoft teprve svou snahu rozjížděl.

„Tehdy tam bylo místo přesně pro jeden neApplovský operační systém a my jej neobsadili. Jakou má tato chyba cenu? Kolem 400 miliard dolarů, které má z Androidu nyní Google a které mohl mít Microsoft díky Windows Phone. Myslím si, že se jedná fakt o supervelký průšvih a zároveň se může jednat o jednu z největších technologických chyb všech dob,“ uzavřel Gates svou myšlenku. Nicméně vzhledem k tomu, že je se svým jměním kolem 110 miliard dolarů jedním z nejbohatších lidí na světě, ho ani tato chyba ve výsledku až tak trápit nemusí. Přeci jen, do práci on, ani spousta jeho dalších potomků muset nebude.