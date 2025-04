Bill Gates: Lidé už brzy nebudou muset pracovat víc než 2 dny v týdnu

Zakladatel Microsoftu a technologický vizionář Bill Gates se objevil v populární americké talk show The Tonight Show s Jimmym Fallonem, kde pronesl několik zajímavých výroků na adresu budoucnosti lidstva, práce a umělé inteligence. Jeho slova nyní kolují internetem a jak už to u Gatese bývá i tentorkát vyvolávají silné reakce.

Gates přišel s odvážnou vizí světa, kde bude přístup k odborným znalostem – například v oblasti zdravotnictví či vzdělávání – zcela běžný a zdarma. Díky AI. „Éra, kterou právě začínáme, je éra vzácné inteligence. Skvělý lékař, skvělý učitel… A s umělou inteligencí to v příštím desetiletí bude zdarma. Běžné, víš? Skvělé lékařské rady, skvělé doučování,“ uvedl Gates. Podle něj by AI mohla řešit dlouhodobé problémy, jako je nedostatek lékařů nebo terapeutů. Jenže jeho komentáře narážejí na dva základní problémy. Prvním problémem je, že věci, jako nedostatek odborníků, nejsou otázkou nedostupnosti know-how, ale dlouhodobě podfinancovaného systému. Druhou je, že současná AI na takové úkoly zkrátka ještě nestačí – a možná nikdy nebude.

Příkladem může být Google Gemini, který se při vyhledávání dostává nad výsledky klasických stránek, ale přesto často generuje nepřesné a zavádějící odpovědi. V oblasti zdravotnictví navíc algoritmy zatím vykazují značnou míru zaujatosti – například směrem k ženám nebo menšinám, což může v konečném důsledku prohlubovat existující zdravotní nerovnosti.

Gates v rozhovoru otevřel i téma budoucnosti práce a možnost kratší pracovní doby díky efektivitě AI. „Měli bychom pracovat jen dva nebo tři dny v týdnu? Líbí se mi, jak to posouvá inovace kupředu, ale je to neznámé území,“ přemýšlel Gates nahlas. Na Fallonovu otázku, jestli budou lidé v budoucnosti ještě potřeba, odpověděl bez obalu: „Ve většině věcí ne.“ Myšlenka kratší pracovní doby je sice atraktivní – pilotní program ve Velké Británii ukázal, že čtyřdenní pracovní týden může přinést vyšší spokojenost bez ztráty produktivity – ale v praxi zatím většina lidí nenašla konkrétní využití současné AI k usnadnění své práce. Místo toho AI často nahrazuje kreativní profese, které by člověk rád dělal, pokud by měl více volného času.

Během rozhovoru Gates zmínil i ekologické dopady rozvoje AI. Masivní trénování modelů je extrémně náročné na spotřebu vody a energie. Firmy jako Microsoft, které se snaží držet si ekologický profil, kvůli AI opakovaně selhávají ve splnění klimatických cílů. Navíc čelí AI společnosti obviněním z porušování autorských práv – například Meta měla při tréninku AI využívat pirátský obsah, stejně jako modely, které se učily na kradených uměleckých dílech. Gates nakonec dodal že: „AI přináší tolik změn. Otázkou je, zda je dokážeme správně řídit. Je to nové a trochu děsivé území.“