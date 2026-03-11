Wozniak zavzpomínal na začátky Applu: Jobs chtěl firmu, já stavěl počítače

U příležitosti vydání nové knihy Apple: The First 50 Years se v pořadu „Sunday Morning“ na stanici CBS objevil rozhovor se spoluzakladatelem společnosti, Stevem Wozniakem. Ten s nadsázkou i pokorou zavzpomínal na úplné počátky společnosti, která před padesáti lety „z garáže“ definovala osobní počítače.
„Vlastně to začalo v momentě, kdy jsem se narodil,“ vtipkoval Wozniak v rozhovoru s Davidem Poguem. O začátcích spolupráce se Stevem Jobsem mluvil velmi na přímo. Jobs byl zkrátka ten, kdo chtěl založit firmu a šel si za tím. Wozniak byl jeho hlavním „technikem“. Podle jeho slov Apple v té době rozhodně neměl ambici předpovídat budoucnost nebo vědět, jak bude svět vypadat za padesát let.
Fotogalerie
Cíl byl tehdy mnohem prostší. Prostě udělat krok vpřed a vytvořit něco, co bude lepší než tehdejší konkurence. „Nepředvídali jsme budoucnost. Ale řekli jsme si, že dnes uděláme krok a dostaneme se před ostatní,“ vysvětlil Wozniak filozofii, která u zrodu jablečné společnosti stála. Součástí segmentu CBS byl i úryvek z obsáhlého rozhovoru se současným lodivodem Applu Timem Cookem. Ten v rozhovoru sebevědomě prohlásil, že Apple je dnes kategorií sám pro sebe.
Pro ty, kteří preferují poslech, je zajímavou informací i nově spuštěné levnější předplatné Audible za 8,99 dolarů měsíčně, kde bude titul rovněž dostupný. Jelikož hltám veškeré historické informace o Applu, předplatné zvážím. Apple bez diskuze ušel obrovský kus cesty a jeho historie je v mých očích jedním z nejfantastičtějších technologických příběhů.