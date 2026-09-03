John Ternus potěšil fanoušky Apple z Číny

Poté co nový CEO Apple John Ternus zveřejnil zřejmě nejsledovanější pozdrav na světě na sociální síti X, udělal ještě jeden zajímavý krok. Za pouhé dva dny olajkovalo jeho příspěvek Hello na X (dříve twitter) více než 81 milionů lidí. Ovšem v Číně kraluje zcela jiná sociální síť a to Weibo. Jedná se o sociální síť která kombinuje prvky X, Facebooku a Instagramu dohromady a měsíčně ji aktivně využívá 590 milionů uživatelů především pak právě z Číny. Denně má přitom Weibo přes 290 milionů aktivních návštěvníků, což vzhledem k tomu, že se jedná o siť určenou primárně pro jedinou zemi na světě, jsou úctihodná čísla a to i s ohledem na to, že tou zemí je lidnatá Čína.
John Ternus je vůbec první CEO Apple, který si na Weibo založil profil. Fanoušky pak pozdravil stejnou hláškou jako dříve na X, tedy vzkazem Hello, které kromě klasického pozdravu je také jedním z neodmyslitelných symbolů společnosti Apple, protože právě nápis Hello se objevil 24. ledna 1984 při představení prvního počítače Macintosh poté, co jej Steve Jobs zapl a ukázal světu.