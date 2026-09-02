Apple odhalil plat svého nového CEO. John Ternus si může přijít na více než miliardu ročně

John Ternus se teprve v pondělí oficiálně ujal funkce CEO Apple, ale už nyní víme, jak jej společnost za vedení jednoho z největších technologických gigantů světa odmění. Apple totiž v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzy odhalil jeho nový kompenzační balíček, jehož cílová hodnota pro fiskální rok 2027 dosahuje 58 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 1,2 miliardy korun.
Pokud ale čekáte, že bude Ternus každý měsíc dostávat na účet miliony dolarů, tak jednoduché to samozřejmě není. Jeho klasický roční plat činí „jen“ 3 miliony dolarů, tedy přibližně 63 milionů korun. Zbývajících 55 milionů dolarů představuje cílová hodnota akciové odměny. Zajímavé přitom je, že pouze čtvrtina akciové odměny je časově podmíněná a bude se Ternus postupně uvolňovat během čtyř let. Zbývajících 75 % závisí na výkonnosti akcií Apple ve srovnání s ostatními společnostmi indexu S&P 500.
Výsledná částka, kterou nový CEO skutečně získá, se tedy může od oněch 58 milionů dolarů poměrně výrazně lišit. Do zveřejněné cílové kompenzace navíc nejsou započítány případné výkonnostní bonusy. Za část fiskálního roku 2026, kterou už stráví jako CEO, dostal Ternus ještě poměrnou akciovou odměnu v cílové hodnotě 2,5 milionu dolarů.
Zajímavé je také srovnání s Timem Cookem, který sice skončil jako CEO, ale jako nový výkonný předseda představenstva rozhodně nebude pracovat zadarmo. Apple mu pro fiskální rok 2027 stanovil cílovou kompenzaci na 47 milionů dolarů. Z toho 2 miliony tvoří plat a dalších 45 milionů akciová odměna. Pro představu, Cook si v roce 2025 přišel celkem na 74,3 milionu dolarů. Jeho základní plat byl stejně jako nyní u Ternus 3 miliony dolarů, dalších 12 milionů získal na výkonnostních odměnách a 57,5 milionu připadlo na akcie. Bohužel, o předchozím platu Ternuse coby šéfa hardwarového inženýrství Apple veřejné informace nemáme. Současné dokumenty tak vůbec poprvé ukazují, kolik si v Apple vydělá.
Částka 58 milionů dolarů samozřejmě zní šíleně, ale zároveň je dobré dodat, že většinu z ní Ternus skutečně dostane jen tehdy, pokud se bude dařit samotnému Apple. A vzhledem k tomu, že má společnost hodnotu v bilionech dolarů, asi se ani nedalo čekat, že její nový šéf bude pracovat za pár milionů korun ročně.