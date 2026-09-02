Přečtěte si první dopis nového šéfa Apple zaměstnancům

John Ternus má za sebou první den v čele Apple a kromě změny na oficiálním webu společnosti jej oslavil také svou první zprávou všem zaměstnancům. Nový CEO v ní poděkoval Timu Cookovi za pomoc při předávání vedení, pochválil jeho patnáctileté působení a především naznačil, že Apple má před sebou hodně zajímavé období. A první ochutnávku dostaneme už za pár dní.
Ternus se hned v úvodu svého krátkého dopisu věnoval právě Cook. Poděkoval mu za znalosti a zkušenosti, které s ním během přechodného období sdílel, a ocenil také způsob, jakým Apple vedl. Podle Ternuse měla společnost obrovské štěstí na CEO, který ji vedl podle svých hodnot, slušně a lidsky. Zároveň je rád, že Cook zůstává v Apple jako výkonný předseda představenstva.
„Příští týden nás čeká obrovská premiéra“
Pro nás je ale samozřejmě ještě zajímavější další část zprávy. Ternus totiž zaměstnancům napsal, že je nadšený z toho, co má Apple připraveno, a následně dodal, že společnost čeká už příští týden „obrovská premiéra, která bude fenomenální“. Narážel tím samozřejmě na Keynote naplánovanou na 9. září. Apple by na ní měl představit iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, nové Apple Watch a především svůj vůbec první skládací iPhone, který se podle dosavadních informací bude jmenovat iPhone Ultra. Ve hře jsou také AirPods 5.
Ternus ale současně naznačil, že zářijová Keynote rozhodně není všechno. Zaměstnancům připomněl také „neuvěřitelné produkty“, které už jsou ve vývoji, stejně jako ty, které Apple teprve v budoucnu společně vymyslí.
Právě důraz na produkty je pak u Ternuse poměrně zajímavý. Na rozdíl od Tima Cooka, jehož kariéra byla před nástupem do čela Apple spojená především s provozem a dodavatelským řetězcem, totiž přichází Ternus přímo z hardwarového vývoje. Do Apple nastoupil už v roce 2001 a před povýšením na CEO vedl celé hardwarové inženýrství společnosti. S ohledem na tyto zkušenosti tak od něj mnoho lidí čeká pomyslné znovuzrození inovativního Apple.
Ať už k tomu dojde či nikoliv, jisté je, že první pořádnou zkoušku dostane nový šéf Apple skutečně okamžitě. Už 9. září se postaví před svět na své první velké Apple Keynote coby CEO a podle jeho vlastních slov bychom se měli připravit na něco fenomenálního.
Přečtěte si celý dopis Ternuse zaměstnancům:
Týme,
Dnes, ve svůj první den ve funkci CEO, jsem vám chtěl poslat krátký vzkaz a poděkovat všem za milá přání. Také chci vyjádřit hluboké uznání Timovi za to, že během tohoto přechodu sdílel tolik svých znalostí a zkušeností, a především za vše, čím v průběhu let přispěl Applu. Máme obrovské štěstí, že jsme měli CEO, který vedl podle svých hodnot a s takovou slušností a lidskostí. Všichni jsme díky tomu lepší a jsem velmi vděčný, že bude naším výkonným předsedou.
Je pro mě ctí vstoupit do této role v tom, co je skutečně nejlepší společností na světě, a jsem nesmírně nadšený ze všeho, co máme před sebou. Příští týden nás čeká obrovské uvedení novinek, které bude fenomenální. Děkuji vám za vše, co jste udělali, aby to bylo možné.
Stejně tak se těším na to, co přijde potom, včetně neuvěřitelných produktů, na kterých už pracujeme, i těch, které jsme si ještě ani nepředstavili a které společně vymyslíme a vytvoříme. Na světě není tým, s nímž bych raději budoval budoucnost.
Další věci přijdou. Prozatím vám děkuji za vaši vynikající práci!
John