Apple investuje 200 milionů dolarů do obnovy lesů

Není žádným tajemstvím, že v Applu se velmi zajímají o životní prostředí, ostatně jako drtivá většina větších společností. V tomto duchu Apple dnes oznámil takzvaný „Obnovovací fond“, jehož smyslem je obnova lesních a zalesněných oblastí, které, zjednodušené řečeno, také redukují množství uhlíku v atmosféře.

Apple do fondu vložil celých 200 milionů dolarů, tedy asi 4,3 miliardy korun, které poputují do smysluplných investic. Apple doufá, že v tomto směru přesvědčí i další společnosti. Apple se zavázal, že celá společnost bude do roku 2030 stoprocentně uhlíkově neutrální, což má platit i pro likvidaci vlastních produktů. Dále usiluje o odstranění až 75 % emisí uhlíku ve svých dodavatelských řetězcích. „Příroda poskytuje jedny z nejlepších nástrojů k odstranění uhlíku z naší atmosféry. Lesy, mokřady a travnaté porosty čerpají uhlík z atmosféry a trvale jej ukládají do půd, kořenů a větví. Vytvořením fondu, který má generovat jak finanční návratnost, tak skutečné a měřitelné dopady uhlíku, usilujeme o dosažení širších změn v budoucnosti, a to podporu investic na redukci uhlíku po celém světě. Doufáme, že ostatní sdílejí naše cíle a přispívají svými zdroji k podpoře a ochraně kritických ekosystémů,“ uvedla Lisa Jakson, viceprezidentka pro životní prostředí, politiku a sociální iniciativy společnosti Apple. Partnery společnosti Apple ve fondu jsou Conversation Internal a Goldman Sachs. Fond ohlásí konkrétní projekty později v tomto roce.