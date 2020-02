Bill Gates věnoval 100 milionů dolarů na boj proti čínskému koronaviru

Pokud otevřete téměř jakýkoliv zpravodajský web, jedním z jeho hlavních zpráv bude určitě koronavir 2019 n-Cov. Nakažených je přes 25 tisíc a počet obětí přesáhl 500. Světová zdravotnická organizace vyzvala k celosvětové sbírce, ve které by se mělo vybrat 675 milionů dolarů. Tyto peníze by měly použity k vytvoření vakcíny a k zpřístupnění zdravotní péče v zemích, kde není na vysoké úrovni. Do této výzvy se zapojila i nadace Billa a Melindy Gatesových, která se rozhodla darovat 100 milionů dolarů.

„Tato reakce by se měla řídit vědou, ne strachem. Zároveň by měla stavět na krocích, které Světová zdravotnická organizace dosud podnikla,“ uvedl generální ředitel Gates Foundation. Ředitelka WHO pro infekční rizika na tiskové konferenci uvedla, že situace nebyla vyhodnocná jako pandemie. Nicméně 30. ledna byla v souvislosti s nákazou vyhlášen globální stav zdravotní nouze. Na tuzemských zpravodajských portálech si již můžete přečíst, že v Británii vakcínu proti koronaviru již vyvinuli. Na začátku příštího týdne by se mělo začít s testováním na zvířatech. Pokud se ukáže, že je účinná, k lidem by se mohla dostat v létě.

Byť je situace velmi nepříjemná a každý den rostou statistiky jak nakažených, tak mrtvých, jsou i tací, kterým něco podobného s nadsázkou „hraje do karet“. Řeč je o vývojářích strategické hry Plague Inc., ve které máte za úkol svým vlastním virem zneškodnit celé lidstvo. Tato hra je v současné době nejoblíbenější placenou hrou na App Store. Stojí pouze 19 korun.