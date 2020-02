Koronavirus táhne: Plague Inc. je nejoblíbenější placenou hrou pro iPhone současnosti

Smrtící koronavirus, který vypukl v čínském Wu-chanu zhruba před měsícem, se postupně rozrostl do obludných rozměrů a za pouhé čtyři týdny nakazil přes 20 tisíc lidí a z toho 400 usmrtil. Situace došla dokonce tak daleko, že Světová zdravotnická organizace vyhlásila stav nouze a potenciální riziko pandemie. Ač však dopady nákazy decimují jak čínské obyvatelstvo, tak tamní společnosti, Apple si alespoň v tomto ohledu může oddechnout. Povedená hra Plague Inc. se totiž dočkala zvýšené pozornosti a opět dominuje žebříčkům App Storu.

V bleskovkách jsme se sice před několika dny o hříčka Plague Inc. zmínili, avšak od té doby došlo k vývoji dalších událostí a dá se očekávat, že zvýšený zájem stále trvá. O tom vypovídá už jen skutečnost, že se hře podařilo překonat v žebříčku jablečného obchodu Minecraft, čímž se stala právoplatným králem. Jedná se tak o nejoblíbenější placenou hru a statistiky tento fenomén jen dokazují. Tvůrci totiž přispěchali s informací, že se počet hráčů zvýšil o 401% a jelikož je číslo několik dní staré, pravděpodobně bude ještě o hezkých pár set procent vyšší. Konec konců, není to poprvé a nejspíše ani naposledy, co hráči k Plague Inc. upírají svou pozornost. Podobná situace totiž nastala i v roce 2014 po vypnutí nákazy eboly.

Fotogalerie Plague Inc. hra screenshot 7 Plague Inc. hra screenshot 6 Plague Inc. hra screenshot 5 Plague Inc. hra screenshot 4 +3 Fotek Plague Inc. hra screenshot 3 Plague Inc. hra screenshot 9 Vstoupit do galerie

Čínští uživatelé se sami přiznali, že titul využívají zejména jako uklidňující prostředek, který je odvede od temných myšlenek a na pár chvil je zabaví. Jediným vaším cílem je totiž vyhubit lidstvo, a to pomocí vlastnoručně stvořeného viru, s nímž si musíte pohrát tak, aby se šířil co nejrychleji a pokud možno odolával i těm nejtěžším protilékům. Tak či tak nejsou vývojáři z Ndemic Creations z podobného trendu příliš nadšení a instruují uživatele, aby se po relevantních informacích poohlédli jinde. Stále se prý jedná o hru a spoléhat na ni v tomto ohledu není příliš racionální. Uvidíme, zda si Minecraft svou pozici vydobude zpátky, nebo se Plague Inc. bude těšit další popularitě. Pokud máte však chuť vyhladit lidstvo, zamiřte na App Store. Hra za těch 99 centů rozhodně stojí.