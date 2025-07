F1 boří rekordy! Film vydělal přes 500 milionů dolarů

Apple má důvod k oslavě – jeho velkorozpočtový film s tématem Formule 1 překonal hranici 500 milionů dolarů v celosvětových tržbách. Aktuálně činí globální příjmy přibližně 509 milionů dolarů, přičemž film je stále promítán v kinech po celém světě.

F1: The Movie měl premiéru 27. června a za první víkend utržil 145 milionů dolarů, čímž překonal očekávání filmového průmyslu. Zatímco v USA je výkonnost filmu spíše průměrná (165 milionů dolarů), v zahraničí zaznamenal obrovský úspěch s tržbami přes 344 milionů dolarů.

Díky tomuto úspěchu se Apple chystá na IMAX re-release v srpnu, což by mohlo znamenat další významné zvýšení tržeb. Očekává se, že film uzavře svou kinodistribuci s výsledkem přesahujícím 550 milionů dolarů.

Apple TV+ verze se blíží, ale kina stále vítězí

I když se očekává, že film dorazí na Apple TV+ někdy v říjnu, Apple ani distributor Warner Bros. zatím nespěchají s uvedením do streamovací služby. Důvodem je stále silný zájem diváků v kinech, který by bylo předčasným přesunem do online prostoru možné oslabit.

F1 tak překonala všechny předchozí Apple filmy z hlediska výdělků a stává se vůbec nejúspěšnějším snímkem. I když náklady na výrobu filmu byly vysoké, Apple si díky kinotržbám zajišťuje nejen návratnost investice, ale především silnou globální značku a pozornost před vstupem do streamu.

Budoucnost Apple filmů v kinech zůstává nejasná

I přes tento úspěch Apple zatím neoznámil širší kinodistribuci pro své další plánované tituly. Většina filmů míří přímo na Apple TV+, což je i případ nadcházejících snímků jako Highest 2 Lowest s Denzelem Washingtonem (bude od 5. září) nebo The Lost Bus (Autobus naděje) s Matthewem McConaugheym.

Otázkou tak zůstává, zda se F1 stane výjimkou nebo odrazovým můstkem k častější přítomnosti Apple ve světových kinech.