John Ternus nečeká na převzetí moci. V Apple už rozjel razantní AI revoluci!

J. Jan Vajdák
John Ternus dává jasně najevo, že na formální předání funkce čekat nehodlá. Podle nejnovější zprávy už v jablečné centrále zahájil razantní změny a začal překopávat interní fungování firmy. Hlavní slovo má přitom umělá inteligence.

Mohlo by vás zajímat

Zásadní proměna inženýrského týmu

Mark Gurman z Bloombergu upozornil, že Ternus začátkem tohoto měsíce kompletně reorganizoval oddělení hardwarového inženýrství. Vše se nově točí kolem takzvané „nové AI platformy“. Přesné detaily o tom, jak tento systém v praxi funguje, zatím neznáme. Jeho hlavní cíl je ale zřejmý. Má výrazně urychlit vývoj nových produktů a posunout kvalitu jablečných zařízení na ještě vyšší úroveň.

Dosud se vědělo v podstatě jen to, že Apple při vývoji do jisté míry spoléhá na technologie od společnosti Anthropic. O širším interním nasazení umělé inteligence uvnitř firmy se toho ale moc nenapsalo. Ternusův krok tak potvrzuje jeho pověst rázného lídra, který se spoléhá na vlastní instinkt a nebojí se rychlých rozhodnutí. Nasazení této platformy ve vývojové divizi je zjevně pouze začátkem mnohem větší transformace. Nastupující šéf má v plánu tyto systémy a nástroje postupně a velmi rychle zavést napříč celou firemní strukturou, aby radikálně zefektivnil vnitřní procesy.

Mohlo by vás zajímat

Za mě osobně je to od Ternuse silný a potřebný první signál. Apple čelil dlouhodobé kritice za pomalejší nástup do éry AI. Tím, že nový ředitel integruje umělou inteligenci přímo do samotného srdce vývoje hardwaru, ukazuje zcela nový směr.

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


