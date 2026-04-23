John Ternus nečeká na převzetí moci. V Apple už rozjel razantní AI revoluci!

John Ternus dává jasně najevo, že na formální předání funkce čekat nehodlá. Podle nejnovější zprávy už v jablečné centrále zahájil razantní změny a začal překopávat interní fungování firmy. Hlavní slovo má přitom umělá inteligence.
Zásadní proměna inženýrského týmu
Mark Gurman z Bloombergu upozornil, že Ternus začátkem tohoto měsíce kompletně reorganizoval oddělení hardwarového inženýrství. Vše se nově točí kolem takzvané „nové AI platformy“. Přesné detaily o tom, jak tento systém v praxi funguje, zatím neznáme. Jeho hlavní cíl je ale zřejmý. Má výrazně urychlit vývoj nových produktů a posunout kvalitu jablečných zařízení na ještě vyšší úroveň.
Dosud se vědělo v podstatě jen to, že Apple při vývoji do jisté míry spoléhá na technologie od společnosti Anthropic. O širším interním nasazení umělé inteligence uvnitř firmy se toho ale moc nenapsalo. Ternusův krok tak potvrzuje jeho pověst rázného lídra, který se spoléhá na vlastní instinkt a nebojí se rychlých rozhodnutí. Nasazení této platformy ve vývojové divizi je zjevně pouze začátkem mnohem větší transformace. Nastupující šéf má v plánu tyto systémy a nástroje postupně a velmi rychle zavést napříč celou firemní strukturou, aby radikálně zefektivnil vnitřní procesy.
Za mě osobně je to od Ternuse silný a potřebný první signál. Apple čelil dlouhodobé kritice za pomalejší nástup do éry AI. Tím, že nový ředitel integruje umělou inteligenci přímo do samotného srdce vývoje hardwaru, ukazuje zcela nový směr.