Tim Cook končí v čele Applu. Co čeká technologického giganta dál?

Komerční sdělení: Apple stojí před jednou z největších změn ve své moderní historii. Tim Cook po více než patnácti letech ve vedení společnosti odchází z pozice CEO a na jeho místo nastupuje John Ternus, který dosud vedl hardwarovou divizi Applu. Pro firmu jde o důležitý okamžik. Cook totiž během svého působení dokázal z Applu vybudovat ještě větší a ziskovější společnost a výrazně posunout její hodnotu na akciovém trhu.
Když Cook v roce 2011 převzal vedení po Stevu Jobsovi, měla společnost tržní kapitalizaci přibližně 350 miliard dolarů. Dnes se Apple s hodnotou kolem 4,5 bilionu dolarů řadí mezi největší firmy světa. Za jeho éry výrazně rostly také samotné tržby a zisky. Celkové tržby za posledních 12 měsíců se zvýšily ze zhruba 100 miliard na současných 467 miliard dolarů, tržby z prodeje iPhonů vzrostly z 45 na 246 miliard dolarů a čistý zisk se zvýšil z 24 na přibližně 129 miliard dolarů.
Na výsledcích se výrazně podepsal také vývoj samotné akcie. Akcie Applu během Cookova působení výrazně překonaly americký akciový trh. Zatímco S&P 500 přidal přibližně 760 %, Apple vzrostl zhruba o 2 741 %.
Zdroj: Bloomberg Terminál
Apple už ale není stejnou růstovou společností jako dříve
Úspěšná minulost však automaticky neznamená stejně silnou budoucnost. Apple sice stále zvyšuje tržby i zisky, tempo růstu je ale výrazně pomalejší než v minulosti. Klíčovým produktem zůstává iPhone, který stále generuje přibližně polovinu celkových tržeb. Významnou změnou Cookovy éry byl ale prudký rozvoj služeb.
Ty dnes tvoří přibližně třetinu tržeb Applu, díky výrazně vyšším maržím však představují ještě větší část jeho zisku. Do této oblasti patří například App Store, Apple Music, iCloud nebo další předplatné a digitální služby. Právě jejich rozvoj pomohl Applu postupně snížit závislost na samotném prodeji zařízení.
Tim Cookovi se ale v posledních letech stále častěji vyčítá, že Apple nepřišel s novým produktem, který by měl podobný dopad jako iPhone nebo jiné zásadní produkty z éry Steva Jobse. Apple sice představil několik technologicky zajímavých novinek, například vlastní čipy řady M nebo headset Apple Vision Pro, z pohledu celkového byznysu však zatím zůstávají relativně malými částmi společnosti.
Nový CEO bude muset řešit především Čínu
Jednou z největších výzev pro nové vedení bude Čína. Apple je na této zemi výrazně závislý z pohledu výroby a dodavatelského řetězce, což představuje potenciální problém v prostředí rostoucího geopolitického napětí a obchodních sporů.
Zdroj: Statista, Apple, Morningstar
Čína je zároveň důležitým trhem pro samotný Apple. Domácí spotřebitelé ale stále častěji dávají přednost místním značkám, což zvyšuje konkurenční tlak na iPhone a další produkty Applu. Nové vedení tak bude muset hledat způsob, jak snížit závislost na čínské výrobě a zároveň udržet pozici na jednom z největších světových trhů.
Apple nechce zaostávat v umělé inteligenci
Další velkou otázkou je umělá inteligence. Přestože Apple patří mezi nejhodnotnější technologické společnosti na světě, v AI boomu zatím postupuje pomaleji než někteří jeho konkurenti. Zatímco Microsoft, Alphabet, Amazon nebo Meta investují obrovské částky do vlastní AI infrastruktury a modelů, Apple se soustředí především na integraci AI přímo do svých zařízení a služeb.
Tento přístup se nakonec nemusí ukázat jako chyba. Apple má obrovskou uživatelskou základnu, vlastní operační systémy i rozsáhlý ekosystém zařízení. Pro firmu tak může být výhodnější nabídnout zákazníkům kvalitní AI služby přímo v iPhonu a dalších produktech než se snažit soupeřit s největšími technologickými firmami ve vývoji samotných AI modelů.
Trh je ale v současnosti na téma umělé inteligence mimořádně citlivý. Společnosti, které se do tohoto trendu nezapojují dostatečně rychle, mohou čelit obavám investorů ohledně svého budoucího růstu.
John Ternus tak přebírá Apple v době, kdy má firma za sebou mimořádně úspěšnou éru, ale zároveň před sebou několik zásadních výzev. Jeho zkušenosti s hardwarem mohou být výhodou právě ve chvíli, kdy Apple potřebuje přijít s novými produkty a zároveň hledá způsob, jak umělou inteligenci lépe propojit se svým rozsáhlým ekosystémem.
Budoucnost Applu tak nebude jen otázkou toho, zda dokáže pokračovat v úspěchu posledních patnácti let. Mnohem důležitější bude, zda dokáže najít další velký růstový příběh.
Apple je pouze jedním z technologických gigantů, kteří mohou těžit z dalšího rozvoje umělé inteligence. Pokud chcete lépe pochopit, které společnosti mohou z AI boomu profitovat a jaké příležitosti i rizika tento trend přináší, stáhněte si zdarma e-book XTB zaměřený na společnosti spojené s umělou inteligencí.
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