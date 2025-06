Apple chystá zásadní vylepšení této oblíbené aplikace! Pomůže jí AI

Aplikace Zkratky, která se na iPhonech, iPadech a Macích usadila před několika lety, čeká výrazný upgrade. Podle nejnovějších informací z newsletteru velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, totiž pracuje Apple na její nové verzi, která má být úzce propojena s Apple Intelligence, tedy připravovanou AI platformou cupertinské společnosti.

Zatímco dnes je pro mnoho uživatelů tvorba vlastních zkratek něčím, co si žádá určitou dávku technického přemýšlení a zkoušení metodou pokus–omyl, v budoucnu by to mělo být mnohem jednodušší a přirozenější. Apple chce totiž umožnit vytváření zkratek pomocí přirozeného jazyka, a to skrze nové nástroje poháněné velkými jazykovými modely. Uživatelé si tak například budou moci „na povel“ vytvořit automatizaci, která jim při odchodu z práce pošle zprávu partnerovi, nastaví navigaci domů a zároveň zhasne světla v kanceláři.

Apple tak v tomto směru míří podobným směrem jako Microsoft se svým Copilotem+, který integruje AI napříč Windows, nebo jako některé třetí strany, jež už nyní nabízejí pomocníky typu TaskGPT. Velkým rozdílem ale je, že Siri zatím žádné pokročilé LLM modely nevyužívá, což se však má s příchodem Apple Intelligence změnit.

Původně Apple plánoval novou verzi Zkratek vydat ještě letos, tedy jako součást macOS 26 a iOS/iPadOS 26, nicméně kvůli možným zpožděním se její nasazení může přesunout až do roku 2026. Zatím tak není jisté, zda se přepracované Zkratky objeví hned na podzim s novými operačními systémy, nebo si na ně budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Jisté ale je, že Apple na integraci umělé inteligence do Zkratek pracuje a pokud se mu vše podaří správně uchopit, může jít o jednu z nejpraktičtějších aplikací jeho AI ekosystému. Tím spíš, že Zkratky už dnes dokážou automatizovat obrovské množství činností napříč systémem i aplikacemi – a právě propojení s AI by jejich možnosti mohlo dostat na úplně novou úroveň.