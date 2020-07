Tim Cook o zákazu sledovacích aplikací pro rodiče v App Store: Je pro vaše dobro

Psal se rok 2019, když se Apple náhle a takřka bez varování rozhodl omezit, či úplně zakázat jednotlivé aplikace umožňující rodičům mít dohled nad svými dětmi, kontrolovat kolik času tráví na mobilních zařízeních a nějakým způsobem tento aspekt regulovat. V praxi šlo o to, že většina z těchto softwarů využívala Mobile Device Management, tedy oprávnění na administrátorské úrovni, která umožňovala výrazně omezit funkčnost telefonu a pohrávat si s jednotlivými systémovými funkcemi. To podle Applu vystavelo uživatele potenciálnímu nebezpečí, byť ne ze strany vývojářů, ale potenciálních skulinek, které tyto aplikace mohly mít.

Shodou okolností se ale krátce po tomto nelehkém rozhodnutí objevila oficiální aplikace Screen Time od Applu, která umožňovala takřka totéž co konkurence a k MDM měla plný přístup. V nejnovějším slyšení před kongresem se tak pochopitelně státníci nezapomněli pozeptat ani na tuto drobnost a mírně naznačili, že mohlo jít o další způsob vedení konkurenčního boje. Podle Tima Cooka ale Apple jednal výhradně v zájmu uživatelů a nechtěl, aby bezpečnostních děr někdo zneužil. Generální ředitel zároveň na adresu aplikací utrousil pár nelichotivých poznámek, jako například to, že zbytečně sbírají data o dětech, která mohou být citlivá a místo aby posloužila rodičům, nakonec skončí v rukou korporací. Zároveň mají podle Cooka všichni vývojáři stejné podmínky a je tedy na nich, jak se rozhodnou tuto pravomoc využít. Kongresman se zmínil i o saudskoarabské aplikace, která má k Mobile Device Management systému také přístup, nicméně na to generální ředitel odmítal odpovídat.

Největším prohřeškem ale podle státníků bylo právě rozhodnutí hromadně odstranit aplikace pro dohled nad dětmi a nabídnout uživatelům vlastní alternativu. Podle regulačních orgánů se takto likviduje konkurence, byť se Cook oháněl tím, že v App Storu se stála zhruba 30 podobných aplikací nachází, což je více než adekvátní konkurenční prostředí. Během slyšení zazněla i otázka, jak velkou má Apple vlastně nad aplikacemi moc, a zda se může rozhodnout některou z nich neoprávněně smazat. Na to generální ředitel sice přímo neodpověděl, ale dal jasně najevo, že je App Store gigantický ekosystém a jablečná společnost chce začlenit co nejvíce vývojářů jen jde. Státníci se vrátili i k incidentu z roku 2010, kdy Apple odmítal vydat aplikaci Random House na svém obchodu jen proto, že společnost odmítla přímo spolupráci. Tehdy tuto skutečnost dokonce řešil Steve Jobs s ředitel iTunes Eddy Cuem po e-mailu, avšak podle Cooka je mnoho důvodů, proč aplikace neprošla schvalovacím procesem. Tak či onak se jednalo o poměrně intenzivní rozhovor a v lecčem se není Timu Cookovi čemu divit. Mobile Device Management je totiž poměrně nebezpečným nástrojem, který by ve špatných rukou mohl napáchat nepěkné škody.