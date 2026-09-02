MacBook Neo je zase levný. Alza jej nyní prodává za původních 16 990 Kč

Komerční sdělení: Nový školní rok je tu a s ním i akce, která se nemusí hned tak opakovat. Pokud totiž právě sháníte nový notebook, jistě vás potěší, že Alza nyní srazila cenu některých MacBooků Neo na původních 16 990 Kč, ze kterých je Apple nedávno zdražil na 19 990 Kč. Díky tomu se tak stává tento skvělý stroj opět velmi dostupný a jelikož se jedná o vynikající volbu nejen pro studenty, věříme, že se na skladech Alzy po tomto stroji jen a jen zapráší.
MacBook Neo je i přes svou nízkou cenu velmi dobrý stroj, který kombinuje to nejlepší ze světa jablečných počítačů. Nabízí tedy skvělou výdrž baterie, spolehlivou klávesnici, na pohled líbivý displej, velmi solidní výkon zajištěný mobilním procesorem, dostatečných 8GB RAM či 256GB interního úložiště. Velkou zbraní je pak operační systém macOS, který je svižný, spolehlivý a uživatelsky velmi přívětivý. Ani člověk, který s Macem doposud nepřišel do styku, se tak nemusí bát toho, že by si na stroj nezvykl. Pokud pak máte i jiné Apple produkty, je samozřejmostí i perfektní propojitelnost a tedy i vytvoření ekosystému, který vás bude zkrátka a dobře bavit. Ale pozor, skladové zásoby Alzy nejsou neomezené a co víc, sleva může kdykoliv skončit. Raději proto s nákupem neotálejte.