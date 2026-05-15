Dostupnost MacBooku Neo se pomalu zlepšuje

Když Apple letos představil MacBook Neo s cenou začínající na 599 dolarech, bylo téměř okamžitě jasné, že nepůjde o běžné uvedení notebooku na trh. Dostupnost novinky totiž začala připomínat spíš start nového iPhonu než klasického MacBooku. Zásoby mizely rychlostí, na kterou u počítačů Applu nejsme zvyklí, a dodací termíny se během několika dnů začaly výrazně prodlužovat.
Situace byla nejviditelnější v dubnu, kdy Apple podle dostupných informací vyprodal zásoby MacBooku Neo už po patnácti dnech prodeje. A ani začátek května nevypadal o mnoho lépe. Některé konfigurace tehdy nesly termíny doručení až na konec měsíce a v určitých případech se začaly objevovat i odhady zasahující do června.
V posledních dnech se ale situace začíná obracet k lepšímu. Dodací lhůty se zkrátily přibližně o týden a některé varianty notebooku jsou opět dostupné výrazně rychleji než ještě před několika dny. Právě to nyní potvrzuje i několik zdrojů z dodavatelského řetězce Applu.
Podle analytika Tima Culpana totiž Apple reagoval na vyšší poptávku výrazným navýšením objednávek čipů A18 Pro u společnosti TSMC. Jde o stejný procesor, který využívají i telefony iPhone 16 Pro. Apple měl původně počítat s výrobou přibližně pěti až šesti milionů kusů MacBooku Neo, nyní se ale údajně připravuje kapacita až pro deset milionů zařízení.
Výrobu mají urychleně navyšovat společnosti Foxconn a Quanta Computer, přičemž produkce probíhá ve Vietnamu i Číně. Právě vysoký zájem zákazníků měl Apple přimět k rychlé reakci, protože původní odhady poptávky byly podle všeho příliš opatrné.
Ještě 6. května se přitom termíny doručení pohybovaly mezi 21. a 29. květnem. O den později se některé konfigurace posunuly dokonce až na červen. Krátce nato ale Apple začal dodací lhůty zkracovat a například původní rozmezí od 26. května do 2. června se změnilo na termín mezi 19. a 27. květnem.
Apple sice stále nestíhá uspokojit veškerou poptávku okamžitě, ale současný vývoj naznačuje, že se situace postupně stabilizuje. Pomáhá i fakt, že některé obchody mají notebook skladem rychleji než samotný Apple. Ve Spojených státech například nabízí kratší dodání Amazon nebo Walmart. Občas se navíc objevují jednotlivé kusy přímo v kamenných Apple Storech.
Zajímavé také je, že Apple nově zpřísnil podmínky pro získání studentské slevy, díky níž lze MacBook Neo koupit za 499 dolarů. Zákazníci nyní musí při nákupu ověřit svůj status studenta nebo pracovníka ve školství, což může částečně omezit množství lidí, kteří si notebook pořizovali za zvýhodněnou cenu bez nároku na ni.
Celá situace jen potvrzuje, že se Applu podařilo trefit segment, který mu v nabídce dlouhé roky chyběl. MacBook Neo totiž cílí na uživatele, kteří chtějí levnější notebook s macOS, ale dosud pro ně byly klasické MacBooky příliš drahé. A podle současného zájmu je vidět, že podobné zařízení na trhu evidentně chybělo.