Zapomeňte na plnou cenu. MacBook Neo je teď za pouhých 299 Kč měsíčně

Komerční sdělení: Konec léta se blíží a s ním i návrat do školních lavic a k běžnému pracovnímu tempu. Pokud se právě poohlížíte po novém MacBook, máte teď ideální příležitost. Mobil Pohotovost výrazně zlevnila MacBook Neo i populární MacBook Air. A ačkoliv jsou ceny při běžné koupi velmi lákavé, zdaleka největší smysl teď dává pořídit si nový MacBook na pronájem.
MacBook Neo za 299 Kč měsíčně
MacBook Neo je nejdostupnějším počítačem v historii Applu. Pokud ale nechcete sahat hluboko do kapsy, nemusíte ho kupovat za plnou cenu. U Mobil Pohotovosti si ho nyní můžete pronajmout za rekordních 299 Kč měsíčně.
Když si to spočítáte, zjistíte, že pronájem je momentálně nejdostupnější cestou k novému MacBooku. Pronájem je na 3 roky, což znamená, že za celou dobu používání zaplatíte za MacBook Neo jen 10 764 Kč. To je podstatně méně, než aktuální akční cena 17,5 tisíce.
Skvěl vychází i výkonnější MacBook Air. Ten v rámci pronájmu ulovíte teď jen za 549 Kč měsíčně. Jde přitom o nejnovější MacBook Air s čipem M5, vyšší 16GB pamětí a 512GB úložištěm. Za tři roky pronájmu vás vyjde jen na 19 764 Kč, oproti aktuální akční ceně 31 489 Kč.
Měsíční ceny pronájmu:
- MacBook Neo za 299 Kč
- MacBook Air M5 za 549 Kč
Záruka a náhradní MacBook v ceně
Nízkou cenou to ale nekončí. Velkou výhodou pronájmu od Mobil Pohotovosti je, že po celé tři roky je zařízení kryté zárukou. Ani třetí rok se tak nemusíte bát nečekaných výdajů za servis. Pokud by navíc došlo k nutnosti záruční opravy, Mobil Pohotovost vám po dobu servisu bezplatně zapůjčí náhradní MacBook. Nezůstanete tak bez pracovního nebo studijního počítače. Celý proces pronájmu přitom vyřídíte pohodlně online na pár kliknutí.
Zlevněný MacBook Neo i MacBook Air
Dáváte přednost tomu, aby vám zařízení říkalo pane? I v takovém případě pro vás má Mobil Pohotovost dobrou zprávu. Zmíněné modely totiž aktuálně pořídíte za snížené ceny, které si navíc můžete ještě více vylepšit díky výkupním bonusům, pokud na protiúčet prodáte svůj starý notebook, telefon nebo tablet.
- MacBook Neo za 17 489 Kč (běžně 19 989 Kč) + bonus 1 000 Kč
- MacBook Air M5 za 31 489 Kč (běžně 34 989 Kč) + bonus 3 500 Kč
Ať už se rozhodnete pro klasickou koupi s využitím výkupního bonusu, nebo využijete momentálně nejvýhodnější pronájem, obě cesty k novému Macu najdete detailně popsané na webu Mobil Pohotovosti.
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