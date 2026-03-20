MacBook Neo šokuje! Levný notebook v testu porazil i cloudové servery

Vše o Apple
Jan Vajdák
MacBook Neo stále podléhá nejen našemu poctivému testování. V nedávném testu se Gábor Szárnyas ze společnosti DuckDB rozhodl prověřit, jak si nový základní MacBook Neo s 512GB diskem poradí s extrémní databázovou zátěží. Proti němu postavil dva „cloudové stroje“. A sice c6a.4xlarge s 16 jádry AMD EPYC a 32 GB RAM a monstrózní c8g.metal-48xl se 192 jádry Graviton4 a 384 GB RAM. Výsledky ukázaly, že i nejzákladnější jablečný laptop dokáže v určitých scénářích cloudovou konkurenci doslova rozdrtit.

V benchmarku ClickBenc MacBook Neo v takzvaném režimu s prázdnou mezipamětí porazil oba dva. Všechny dotazy dokončil pod jednu minutu, což bylo až 2,8krát rychlejší než u serverů. Důvod je poměrně jednoduchý. Zatímco cloudové instance spoléhají na síťová úložiště, MacBook Neo využívá lokální NVMe SSD, které sice není nejrychlejší ve své třídě, ale pro přímé čtení dat je mnohem efektivnější.

Karty se ovšem obrátily po načtení dat do mezipaměti. Zde „obr“ s 384 GB RAM dominoval s časem 4,35 sekundy, zatímco MacBook Neo skončil poslední s 54 sekundami. I tak je ale úctyhodné, že v mediánu času na dotaz stále dokázal porazit středně velkou instanci c6a.4xlarge, a to i přes fakt, že má o 10 procesorových vláken méně a čtyřikrát menší operační paměť.

MacBook Neo tak dokazuje, že pro vývojáře pracující s velkými daty lokálně jde o nečekaně schopný stroj. Za mě je k podivu, že notebook za zlomek ceny serverového pronájmu dokáže v rychlosti prvního přístupu k datům cloudové obry takto zahanbit. Musím ale říct, že jde pro laika o poměrně nicneříkající test.

.