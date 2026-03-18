MacBook Neo nemá kontrolku webkamery. Přesto ji hackeři nezneužijí

Když se řekne kontrolka kamery na notebooku, většina z nás si automaticky vybaví malou diodu vedle objektivu, která se rozsvítí ve chvíli, kdy se kamera zapne. U novějších zařízení to ale začíná být trochu jinak. Typickým příkladem je MacBook Neo, který na klasickou hardwarovou kontrolku úplně rezignuje. Na první pohled může působit trochu znepokojivě, že místo fyzického světýlka se na obrazovce objeví jen zelená ikonka. Logicky se tak nabízí otázka, jestli je tohle řešení stejně bezpečné.
Když kontrolku nahradí software
Odpověď na otázku, zda se jedná o bezpečné řešení, je však překvapivě jednoduchá a asi vás nepřekvapí, že o bezpečné řešení skutečně jde. Zelená ikonka, která signalizuje zapnutou kameru, totiž neběží jen tak někde v systému. Apple ji má schovanou v takzvaném „exclave“, což je speciální část čipu, která funguje odděleně od zbytku systému.
A pokud se vám zdá, že jste o něčem takovém v minulosti slyšeli, nejste nejspíš daleko od pravdy. Apple už roky používá technologii Secure Enclave, která se stará třeba o Touch ID nebo ukládání citlivých dat. Exclave je ale ještě o krok dál. Běží totiž na vlastním izolovaném systému, komunikuje s macOS jen přes velmi omezené rozhraní a prakticky se k němu nedostane žádná běžná aplikace. Jinými slovy, ani kdyby se do počítače dostal škodlivý software, nemá šanci tuhle část obejít nebo upravit.
Proč to vlastně dává smysl
Právě tato izolovanost a nedostupnost ve výsledku znamená, že dobře navržené softwarové řešení, kterým tohle bezesporu je, může být v některých případech stejně bezpečné jako hardware. V tomhle případě Apple spoléhá právě na oddělení klíčových funkcí od zbytku systému a to navíc nikoliv jen u MacBooků Neo. Vždyť stejný princip používá kalifornský gigant i u iPhonů, kde také nenajdete samostatnou diodu pro kameru, a přesto patří mezi nejbezpečnější zařízení na trhu.
I když tedy může absence klasické kontrolky působit na první dobrou zvláštně, ve výsledku jde o další ukázku toho, jak Apple dokáže bezpečnost řešit trochu jinak než zbytek trhu a hlavně jinak, než na co jsme u něj byli zvyklí v minulosti, potažmo u ostatních produktů. A když člověk zná veškeré tyhle detaily, je pro něj rázem řešení použité u MacBooku Neo jednak smysluplné a jednak skoro až lepší než to, které Apple používá u MacBooků Air či Pro. Minimálně mě by tedy zelená diodka u mého Airu určitě nechyběla.