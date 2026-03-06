Apple Studio Display si nerozumí se staršími Macy, k MacBooku Neo jej ale připojíte

Apple před pár dny spustil předobjednávky na nové monitory Studio Display a Studio Display XDR. Na první pohled jde o klasické rozšíření nabídky profesionálních displejů pro Mac, ale při bližším pohledu se objevila jedna zajímavá poznámka v technických specifikacích. Některé počítače totiž v seznamu podporovaných zařízení vůbec nefigurují.
Intel Macy ze seznamu zmizely
Na stránkách Applu je u nových monitorů uveden poměrně jasný seznam podporovaných zařízení. Studio Display je podle oficiálních informací kompatibilní s Macy vybavenými čipy Apple Silicon a operačním systémem macOS Tahoe 26.3.1 nebo novějším. Konkrétně jde například o:
- MacBook Pro od roku 2021
- MacBook Air s čipy M1 a novějšími
- Mac mini od roku 2020
- Mac Studio od roku 2022
- Mac Pro z roku 2023
- iMac 24″ s čipy Apple Silicon
Podporu mají také vybrané modely iPadů, především novější iPady Pro a iPad Air s čipy řady M. Co ale v seznamu úplně chybí, jsou Macy s procesory Intel, což není náhoda. Apple je z kompatibility zjevně vyřadil úplně. Pro majitele starších MacBooků nebo iMaců s Intelem to znamená, že nový Studio Display s nimi oficiálně používat nepůjde. A pokud jste třeba plánovali koupit nový monitor a ještě nějakou dobu zůstat u staršího Macu, může to být nepříjemné překvapení.
A co MacBook Neo?
Další otazníky pochopitelně vyvstaly kolem nejnovějšího MacBooku Neo, který se v původních technických specifikacích vůbec neobjevil. To vedlo k domněnkám, že by nový notebook s displejem nemusel spolupracovat vůbec, což by bylo poměrně zvláštní. Nakonec se ale ukázalo, že šlo spíš o nedorozumění v dokumentaci. Apple následně potvrdil, že MacBook Neo je s novými monitory kompatibilní, jen s jedním omezením.
Jestliže jste doby překážku tipovali obnovovací frekvenci, nemýlili jste se. Pokud připojíte MacBook Neo k novému Studio Displayi, monitor poběží v rozlišení 4K při 60 Hz. Jinými slovy, obraz bude mírně škálovaný a nedostanete plný potenciál displeje. Pro běžnou práci to pravděpodobně nebude zásadní problém. Při psaní, práci s dokumenty nebo běžné grafice si rozdílu většina lidí ani nevšimne. Pokud ale plánujete profesionální práci s videem nebo grafikou, může být plné rozlišení displeje důležitější.
Celá situace zároveň ukazuje, jak rychle Apple pokračuje v odklonu od procesorů Intel. Přechod na vlastní čipy začal už v roce 2020 a dnes je prakticky kompletní. Nové produkty jsou navrhovány primárně pro Apple Silicon a starší platforma postupně mizí z podpory.
Z mého pohledu to vlastně není velké překvapení. Apple dlouhodobě optimalizuje hardware i software jako jeden celek a u nových zařízení už zjevně nechce řešit kompatibilitu se starší architekturou. Pokud tedy zvažujete nový Studio Display, vyplatí se před nákupem rychle zkontrolovat, jaký Mac vlastně používáte. U počítačů s Apple Silicon by mělo být všechno bez problémů. U Intel Maců ale tentokrát budete mít jednoduše smůlu.
