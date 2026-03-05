Tyto Macy nedokáží využít hlavní novinku Studio Display XDR naplno

Nový, v úterý představený Studio Display XDR, patří mezi technologicky nejvybavenější monitory, které kdy Apple představil. Nabízí mini-LED panel, extrémní jas i vysoký kontrast. Jednou z jeho klíčových funkcí je také obnovovací frekvence až 120 Hz, která dokáže výrazně zpříjemnit práci i samotné používání systému. Má to ale jeden háček. Abyste z ní dostali maximum, budete potřebovat relativně nový Mac.
Apple totiž potvrdil, že starší generace počítačů s čipy M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2 a M3 dokážou nový monitor používat pouze při 60 Hz. Jinými slovy, všechny ostatní funkce displeje zůstanou zachované, ale vyšší obnovovací frekvence pro ně dostupná nebude.
Které Macy zvládnou plných 120 Hz
Plnou obnovovací frekvenci 120 Hz dostanete pouze v kombinaci s novějšími čipy Apple Silicon. Konkrétně jde o tyto řady:
- M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra
- M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra
- M4 Pro, M4 Max
- M5, M5 Pro a M5 Max
Jinými slovy, Apple tím jasně naznačuje, že Studio Display XDR míří hlavně na uživatele novějších profesionálních strojů. U starších Maců sice monitor bez problémů funguje, ale jeho největší technologická výhoda zůstane nevyužitá.
Zajímavé je, že kompatibilita se týká všech Maců s čipy Apple Silicon. Aby ale monitor fungoval správně, bude potřeba aktualizace macOS Tahoe 26.3.1, která podporu přidá.
A co iPady?
Ani u iPadů neplatí, že by obnovovací frekvenci 120 Hz zvládly všechny kompatibilní modely. V případě jablečných tabletů si s ní v současné chvíli poradí pouze iPad Pro s čipem M5, zatímco ostatní modely si budou muset vystačit s 60 Hz.
Studio Display XDR lze připojit například k těmto iPadům:
- iPad Pro 12,9″ (3.–6. generace)
- iPad Pro 11″ (1.–4. generace)
- iPad Air s čipy M2, M3 a M4
- iPad Air 5. generace
U všech těchto zařízení ale bude obnovovací frekvence limitována na 60 Hz.
Má Studio Display XDR bez 120 Hz vůbec smysl?
Tohle je otázka, která podle mě napadne spoustu lidí. Pokud totiž používáte starší Mac nebo iPad, nedává dražší model úplně stejný smysl. Standardní Studio Display začíná na ceně 1599 dolarů, zatímco Studio Display XDR startuje na 3299 dolarech.
Z mého laického pohledu, pokud by měl někdo používat XDR jen při 60 Hz, připlácí hlavně za vyšší jas, mini-LED technologii a další profesionální parametry. To samozřejmě může dávat smysl pro video, fotografii nebo grafiku, ale pro běžnou kancelářskou práci už rozdíl nemusí být tak zásadní.
Ať už ale patříte mezi profesionály, kteří využijí každý nit jasu a každý snímek navíc, nebo jen mezi technologické nadšence, jedna věc je z toho celého docela jasná. Apple tímto monitorem zároveň nenápadně motivuje uživatele k přechodu na novější generace Maců. Protože právě tam se jeho potenciál ukáže naplno.
Všechny Apple Silicony ne, nepůjde k němu připojit MacBook Neo. Ten nezvládá ani 5K60, maximálně 4K. Ale asi těžko někdo s Neem bude kupovat monitor za desítky tisíc :)
Nejak vypadla zminka o M4