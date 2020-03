Recenze herního příslušenství Connect IT NEO: Kvalita za pakatel

Co si budeme nalhávat. Prakticky všichni uživatelé operačního systému macOS, a potažmo tedy Maců a MacBooků ví, že tyto stroje nejsou stavěné na hry. Většina klasických MacBooků totiž disponuje pouze integrovanou grafickou kartou a základní procesory rozhodně nejsou bůhvíco. I přesto však na uživatele macOS může přijít slabá chvilka a nějakou tu hru si s radostí zahrají – především poté teď, když ve světě vládne pandemie koronaviru. K dobrému hernímu požitku kromě výkonnějšího hardwaru potřebujete také herní příslušenství – a na jedno takové se podíváme v dnešní recenzi.

Konkrétně se v dnešní recenzi podíváme na klávesnici, sluchátka, myš a podložku pod myš Connect IT NEO. Tato řada herního příslušenství vás zaujme především svou cenou, ale musím uznat, že také svým provedením. O kvalitě zpracování se dočtete v dalších odstavcích, avšak za sebe mohu ihned na začátek říct, že rozhodně nebudete litovat. Ještě více vás pak překvapí, že si celý tento set herního příslušenství můžete pořídit do dvou tisíc korun. Celkově se řada NEO může hodit všem hráčům, kteří nehrají na profesionální úrovni, anebo třeba jablíčkářům, kteří si chtějí na svých jablečných strojích sem tam něco zahrát. Zkrátka a jednoduše, řada příslušenství NEO vás nezklame při žádném dlouhém herním večeru.

Herní klávesnice

V první části této recenze se společně podíváme na klávesnici Connect IT NEO. Ta vás na první pohled zaujme především RGB podsvícením, které je v dnešní době velmi populární. Musím říct, že na první pohled mi klávesnice právě kvůli RGB přišla lehce dětinská. Po rozbalení se ukázalo, že jsem se velmi zmýlil, jelikož klávesnice je opravdu velmi kvalitně zpracovaná. Těšit se tak můžete na perfektní ocelové šasi, díky čemuž je klávesnice velmi odolná a robustní. Hlavním tahounem je však i nadále ono RGB podsvícení, které dokáže reagovat i na zvukové podněty z okolí.

RGB podsvícení klávesnice je možné nastavit pomoc devíti různých módů, kromě toho na klávesnici najdete 12 multimediálních kláves, díky kterým budete schopni ovládat veškerá media jednoduše a rychle. Klávesnice se dále chlubí například tzv. funkcí Win-Lock. Určitě se vám někdy stalo, že jste uprostřed náročné bitvy omylem stisknuli klávesu Win, díky které jste se z hry dostali na plochu. Přesně tohle už se vám s pomocí Win-Lock nikdy nestane, jelikož klávesu Win můžete při hraní jednoduše zamknout. Tlačítka WASD poté můžete jednoduše zaměnit za šipkové ukazatele, dále na klávesnici najdete 15 anti-ghost kláves – díky nim už nikdy nestisknete více kláves najednou.

V balení klávesnice toho moc nenajdete. Kromě samotné klávesnice se v balení nachází pouze manuál a několik NEO nálepek, se kterými si můžete vyzdobit vaše hráčské doupě. Klávesnice samotná váží úctyhodných 845 gramů a milerád bych vyzdvihnul také oplétaný vyztužený USB kabel, který se jednak nekroutí, a jednak toho také dost vydrží. Ze spodní strany klávesnice poté najdete protiskluzové gumy, díky kterým vám nebude klávesnice jezdit po stole. Vysoký zdvih kláves však samozřejmě nemusí vyhovovat všem hráčům, a proto je nutné tuto skutečnost brát v potaz.

Myš a podložka

Co se týče myši, tak ta mě ze všech recenzovaných produktů zaujala upřímně nejvíce. Ještě před rozbalením jsem si myš prohlédl v průhledném okénku a tak nějak jsem tušil, že se bude jednat o velmi kvalitní produkt. Když už jsem tedy v tomto odstavci nakousl balení, tak ho rovnou dokončím. Po rozbalení krabice v balení kromě myši najdete sadu nálepek z herní edice NEO, a také manuál k použití. Nic víc v balení nenajdete – a ono toho samozřejmě ani více potřeba není.

Myš Connect IT NEO má volitelnou citlivost, a to v podobě šesti různých „úrovní“. Je vybavena kvalitním optickým senzorem, který oceníte nejen ve hrách, ale také u případné grafické práce, kdy je preciznost taktéž nutná. Aby vám myš dobře jezdila po povrchu, na kterém se nachází, najdete na myší speciální teflonové pojezdy. V kombinaci s NEO podložkou si poté zajistíte největší komfort, a také nejpřesnější pohyb kurzoru. Výrobce mechanických spínačů HUANO, které myš Connect IT využívá, garantuje až 10 miliónů kliknutí bez sebemenšího selhání.

Stejně tak, jako v případě klávesnice, tak ani u myši nechybí sladěné RGB podsvícení. To je k dispozici k nastavení až v 8 barvách. Myš Connect IT NEO poté nabízí programovatelná tlačítka, díky kterým budete mít v nejedné hře proti při správném nastavení soupeřům velkou výhodu. Naprogramování tlačítek, změna citlivosti a změny barevného podsvícení se poté provádí v softwaru, který si musíte stáhnout ze stránek výrobce. Velmi zajímavé je tzv. boční tlačítko, které slouží jakožto tlačítko pro střelbu. Zbraně mají ve hrát různý tzv. recoil, tedy to, jak zbraň „skáče“. Tohle tlačítko si můžete naprogramovat tak, aby se recoil co nejvíce minimalizoval.

Pochválit musím také velmi ergonomický tvar, ze kterého ani po delším používání nebolí ruka. Tohle je však samozřejmě individuální a ně každému taková myš musí vyhovovat. Příjemné je také pogumované kolečko pro scrollování, po kterém neklouže prst. Co se týče podložky, tak ta se dle mého názoru moc k setu nehodí a je určená spíše pro mladší generaci, každopádně, opět je to otázka vkusu. Černá podložka s jednoduchým nápisem NEO by se podle mě k těmto periferiím hodila o mnoho více.

Sluchátka

Posledním produktem, který si dnes zrecenzujeme, jsou sluchátka Connect IT NEO – a začneme hned konstrukcí. Samotná sluchátka jsou samozřejmě zkonstruována z plastu, pochválit však musím vnitřní vložku z hliníku, díky které jsou sluchátka o dost pevnější. Sluchátka jsou samozřejmě nastavitelná, a to vcelku dost – pokud tedy máte větší, či naopak menší hlavu, tak se v případě Connect IT NEO sluchátek rozhodně nemusíte ničeho bát.

I v tomto případě samozřejmě sluchátkům nechybí RGB podsvícení – není ale tak výrazné, jako v případě myši či klávesnice. Klávesnice svítí prakticky po celém svém těle, na myši poté svítí logo NEO společně s RGB podsvícením po celém okraji myši. V případě sluchátek se můžete těšit na RGB podsvícení pouze samotného loga NEO. Decentně červenou barvou svítí také vyklápěcí mikrofon sluchátek.

Po nasazení sluchátek na uši jsem si byl ihned jistý tím, že sluchátka budou perfektně pasivně tlumit okolní hluk, což se mi po několika minutách samozřejmě potvrdilo. Mušle sluchátek jsou dosti velké, takže do nich vlezou i větší uši. V horní části oblouku sluchátek se nachází pěnovka, díky které vás ze sluchátek nebolí hlava. Uši ze sluchátek po chvilce samozřejmě bolí, ale takto to je u prakticky všech sluchátek, dokud si na ně uši nezvyknou. Na jedné z mušlí sluchátek poté najdete kolečko, díky kterého můžete regulovat zvuk. V tomto případě je škoda, že nebylo použito podobné pogumované kolečko, jako to je u myši, ale klasické plastové.

Kabel, kterým sluchátka disponují, je velmi kvalitně opletený – a to ještě lépe, než v případě myši či klávesnice. Kabel sluchátek je doopravdy velmi robustný, neláme se a rozhodně by měl přežít i nechtěné přejetí židlí. Na jeho konci poté naleznete celkem tři konektory. Sluchátka tedy můžete k počítači připojit pomocí USB, anebo pomocí dvou 3,5mm jackům, kdy jeden slouží pro sluchátka a druhý pro mikrofon.

Dále musím vyzdvihnout perfektní prostorový zvuk, který je ve sluchátkách opravdu velmi zřetelný. Bohužel by však mohla být vyšší maximální hlasitost sluchátek. Co se zvuku týče, tak se sluchátky Connect IT NEO získáte vyvážený zvuk s nikterak výraznými výškami či basy. Impedance sluchátek je 20 ohmů, dynamický rozsah 20 Hz – 20 KHz, citlivost 105 dB/mW. Měniče jsou velké 50 mm. Mikrofon rozhodně neurazí, na druhou stranu však ani nepotěší. Nejedná se však o studiový mikrofon, takže nějaké zázraky od něj očekávat nemůžeme. Na hraní, potažmo tedy na komunikaci s přáteli, však tento mikrofon dostačuje.

Závěr a soutěž

Pokud hledáte herní příslušenství určené k hraní počítačových her, nechcete za něj utratit majlant a zároveň by se vám RGB podsvícení mohlo hodit k vaší počítačové sestavě, tak je řada příslušenství NEO od Connect IT přesně to, co hledáte. Produkty NEO jsou doopravdy velmi kvalitní a pro amatérské hráče určitě dostačují. Klávesnice je doopravdy velmi robustní, a to především díky ocelové části, myš je perfektně ergonomická a nebolí z ní ruce a sluchátka naprosto perfektně tlumí okolní hluk. Podložka pod myš se dle mého názoru k celé řadě příliš nehodí, ale její zpracování je taktéž skvělé – jen motiv bych volil jiný.

V brzké době proběhne na našem magazínu o celý tento set soutěž. Proto určitě pravidelně sledujte magazín Letem světem Applem, aby vám soutěž neutekla!