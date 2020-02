Recenze bezdrátových sluchátek Connect IT CEP-9100: Zpracování (naštěstí) kompenzuje zvuk

Sluchátka na našem magazínu recenzujeme v poslední době poměrně často. Vzhledem k tomu, že se s bezdrátovými sluchátky ve stylu AirPods roztrhl pytel, tak je na trhu rozhodně z čeho vybírat. Sáhnout můžete po sluchátkách od renomovaných výrobců, například právě od Applu anebo Samsungu. Tyto společnosti však nabízí špičková sluchátka, která šplhají v některých případech až k deseti tisícům korun. Pokud tak drahá sluchátka nevyužijete a nechcete do nich tolik investovat, můžete sáhnout po levnějších bezdrátových sluchátkách od jiných výrobců. V dnešní recenzi se podíváme na bezdrátová in-ear špuntová sluchátka Connect IT CEP-9100, které vás vyjdou na rovnou tisícikorunu. Vyplatí se, anebo uděláte lépe, když několik stovek přihodíte?

Technické specifikace vás potěší

Pokud sledujete nabídku levnějších bezdrátových sluchátek, tak jste si dost možná všimli, že čím dál tím více těchto levnějších variant disponuje nejnovějším standardem Bluetooth 5.0. Ten nabízí oproti starší verzi například lepší dosah a pár dalších výhod. Co se týče dostupných Bluetooth profilů, je podle oficiálního manuálu dostupný pouze profil A2DP, který patří pod dosluhující kodek SBC. Pokud je pro vás tedy důležité, aby sluchátka podporovala kodek AAC, tak v případě Connect IT CEP-9100 se jej nedočkáte, což je pro některé z vás dost možná zklamání. Frekvenční rozsah sluchátek je v klasickém rozmezí 20 Hz – 20 000 Hz, impedance dosahuje 16 ohmů a citlivost je poté 98 dB (+- 3 dB). Sluchátka disponují vestavěným mikrofonem průměrné kvality. Každé ze sluchátek má ve svém těle ukryto baterii o velikosti 50 mAh, nabíjecí pouzdro má poté kapacitu dalších 500 mAh. Celkově se tedy společně s využitím nabíjecího pouzdra dostáváme na maximální výdrž 25 hodin, bez nabíjecího pouzdra poté sluchátka vydrží hrát 5 hodin (podle výrobce). Nabíjecí pouzdro se zvládne kompletně nabít za 2,5 hodiny, sluchátkům to poté trvá o hodinu méně. Sluchátka jsou k dispozici ve třech barevných variantách – černá, červená a stříbrná. Cena sluchátek je 999 korun.

V balení najdete to, co je potřeba

Rozhodnete-li se po přečtení této recenze pro zakoupení bezdrátových sluchátek Connect IT CEP-9100, přijde vám barevně zpracovaná krabička. Na její přední straně najdete vyobrazená sluchátka společně s hlavními informacemi. Na boční straně se nachází vyobrazené barevné varianty sluchátek společně s označením varianty, která se nachází uvnitř krabičky. Na zadní straně poté najdete další podrobné informace. Po otevření krabičky stačí vytáhnout plastovou přenosku, ze které stačí sluchátka společně s nabíjecím pouzdrem vytáhnout. Kromě nich najdete v balení manuál, který je v tomto případě potřeba pro pochopení párování, a také náhradní špunty v odlišných velikostech. Nechybí také 20cm microUSB nabíjecí kabel, který využijete k nabíjení pouzdra.

Složité párování

Jak už to bývá u těchto levnějších bezdrátových sluchátek zvykem, tak i v tomto případě je jejich spárování o dost složitější, než například v případě AirPods. Rozhodně tedy neplatí to, že sluchátka vytáhnete z pouzdra, vložíte do uší a automaticky se spustí přehrávání hudby. Abyste pochopili proces párování, budete k tomu potřebovat manuál, který je naštěstí v češtině. Pokud chcete spárovat pouze jedno sluchátko (což není úplně obvyklé), stačí jej z pouzdra vytáhnout a v nastavení spárovat. V případě, že chcete spárovat obě sluchátka, tak je musíte postupně vytáhnout, a poté v nastavení spárovat. Úplně přesný postup v manuálu uvedený není, avšak pokud se budete dostatečně snažit a párkrát proces párování zopakujete, budou vám sluchátka hrát obě najednou.

Zpracování

Abyste jakožto výrobce mohl vytvořit bezdrátová sluchátka do tisíci koruny, musíte udělat několik kompromisů. Tělo je v případě sluchátek Connect IT CEP-9100 plastové, stejně tak jako jejich pant. Otevírání horního víka není tak ladné jako v případě AirPods, avšak opět je nutno podotknout, že recenzovaná sluchátka vás vyjdou oproti AirPods na pětinu ceny. Co se týče designu, na horním víku najdete logo Connect IT, ve spodní části poté najdete dodatečné označení sluchátek. Na přední straně se poté nachází text Automatic Pairing & Charging, kdy tohle tvrzení mohu potvrdit doopravdy jen u Charging (nabíjení), nikoliv u Pairing (párování). Na zadní straně poté naleznete microUSB konektor pro nabíjení pouzdra.

Po otevření víka si můžete všimnout dvou „děr“, ve kterých se nabíjí samotná sluchátka. Mezi těmito dírami poté najdete čtyři LED diody společně s tlačítkem. Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí úroveň nabití nabíjecího pouzdra. Co se týče zpracování sluchátek, tak si na první pohled můžete všimnout, že jsou prakticky totožná a liší se pouze vyraženým písmenem L a R. Při každém použití sluchátek si tedy musíte zkontrolovat, zdali sluchátko s označením L opravdu vkládáte do levého ucha, a sluchátko R do pravého. Jiným způsobem to totiž nemáte šanci poznat. Sluchátka jsou taktéž plastová a můžete si na nich vyměnit gumový špunt za větší anebo menší podle potřeby. Obě sluchátka dále disponují multifunkčním tlačítkem, které můžete využít k aktivaci Siri, přeskočení skladeb, apod. Kromě toho disponují obě sluchátka diodou, která upozorňuje na připojení sluchátek, vybití a další stavy.

Zvuk vás překvapí

I když jsem v úvodu této recenze zmínil, že sluchátka disponují pouze kodekem SBC s profilem A2DP, tak musím uznat, že hrají na svou cenu velmi dobře. Zkreslení zvuku bylo zřejmé až při opravdu vysokých a maximálních hlasitostech. Jak bývá u těchto levějších sluchátek zvykem, tak se často setkáváme s velkým důrazem na basy, a to na úkor výšek a středních pásem, což lze tvrdit i u Connect IT CEP-9100. Pokud však pomineme tento nedostatek, tak je zvuk docela čistý a na pozadí nelze slyšet žádné chrčení, anebo šum.

Ovládání a osobní zkušenost

Jak už jsem zmínil v jednom z odstavců výše, tak sluchátka disponují multifunkčním tlačítkem. Nutno podotknout, že tato tlačítka fungují „společně“ a je tedy jedno, zdali pro ovládání využijete tlačítko na levém, anebo na pravém sluchátku. Pokud se rozhodnete pro aktivaci Siri, stačí tlačítko stisknout po dobu 1,5 vteřiny (dlouze). Pro přijetí hovoru tlačítko stiskněte jedenkrát krátce, pro odmítnutí zase dlouze. Ukončení probíhajícího hovoru provedete krátkým stisknutím, v případě přehrávání hudby krátkým stisknutím přehrávání pozastavíte nebo znovu spustíte. Trojklikem se poté dostanete k předchozí skladbě a dvojklikem k následující skladbě. Co se týče osobní zkušenosti, tak sluchátka drží velmi dobře v uších – pokud tedy zvolíte dobrou velikost gumových „čepiček“. Nutno však podotknout, že se jedná o in-ear špuntová sluchátka, která jednoduše nemusí vyhovovat všem. Musíte tedy počítat s tím, že vás první dny ze sluchátek budou pobolívat uši – každopádně, vše je to o zvyku.

Závěr

Pokud sháníte levná bezdrátová sluchátka a nevadí vám levnější plastové provedení, tak mohou být Connect IT CEP-9100 dobrou volbou. V opačném případě bych se však nebál investovat o pár stovek více, za které už si můžete zakoupit sluchátka v hliníkovém provedení společně s perfektním zpracováním. Negativní stránkou těchto sluchátek je složitější párování, na které si budete muset rozhodně zvykat. Connect IT CEP-9100 bych tedy doporučil spíše malým dětem a uživatelům, kteří je nebudou používat každý den.