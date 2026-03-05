Zavřít reklamu

MacBook Neo skrývá drobné omezení Trackpadu, vadit vám to však nemusí

Mac
Jiří Filip
0

Včera představený MacBook Neo dokáže zaujmout nejen svou cenu či designem, ale i řadou technických specifikací, díky kterým je už nyní jasné, že v nabídce Applu nebude hrát „druhé housle“. Výkonnostně je na tom totiž opravdu dobře, displejově jakbysmet a špatně nevypadá ani výdrž baterie či webkamera. Mírné pochybnosti nicméně mezi uživateli vyvolává absence podsvícení klávesnice a nově i chybějící podpora Force Touch ovládání trackpadu, na kterou Apple vsází od roku 2016, kdy s ní představil první MacBooky Pro. Jsou ale vlastně tyto pochybnosti na místě? Dle mého názoru tak úplně ne.

Apple MacBook Neo keyboard and trackpad 260304

Technologii Force Touch popisuje Apple na svém webu takto: „Senzory pod povrchem trackpadu vnímají jemné rozdíly v přítlaku. Tvoje prsty tak budou s funkcemi a obsahem v citlivějším a hlubším kontaktu.“ Oproti tomu klasický Multi-touch trackpad, kterým disponuje MacBook Neo, tlakové rozdíly samozřejmě nevnímá, takže mu tento rozměr ovládání „chybí“ a poslouží jen ke klasickému ovládání kurzoru, potažmo pak ke klikání. Za mě osobně se sice nejedná o žádné zásadní omezení, je ale fér říci, že kdo někdy v minulosti zažil MacBooky s Force Touch trackpady, může pro něj být přechod na klasický multi-touch trackpad do jisté míry bolestivý, protože přijde o jeden ovládací rozměr. Přirovnat se to dá třeba k tomu, když dříve dražší iPhony nabízely 3D Touch, zatímco starší v té době ještě méně propracovaný Haptic Touch, potažmo nic z toho v případě starších modelů. Žít se bez toho dá, ale jak to člověk okusí, už nechce zpět.

Nicméně vzhledem k tomu, že se MacBook Neo profiluje jako zařízení, kterým chce Apple oslovit zejména uživatele, kteří ještě k Macům jako takovým „nepřičichli“ a tedy půjde o jejich první počítač od něj, lze podobné okleštění pochopit. Tím spíš, když si člověk uvědomí, že se jedná o zařízení cílící například na studenty a tak podobně, kterým ve výsledku v mnoha případech základní počítač na elementární práci do školy stačí. A jakmile stačit přestane, bude pro ně další logickou volbou pořízení MacBooku Air, potažmo MacBooku Pro, jelikož už budou na macOS zvyklí a hlavně budou mít k dispozici jednoduchý přechod s přenosy souborů a tak podobně. Apple tedy znovu ukázal svoji genialitu.

