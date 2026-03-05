MacBook Neo skrývá drobné omezení Trackpadu, vadit vám to však nemusí

Včera představený MacBook Neo dokáže zaujmout nejen svou cenu či designem, ale i řadou technických specifikací, díky kterým je už nyní jasné, že v nabídce Applu nebude hrát „druhé housle“. Výkonnostně je na tom totiž opravdu dobře, displejově jakbysmet a špatně nevypadá ani výdrž baterie či webkamera. Mírné pochybnosti nicméně mezi uživateli vyvolává absence podsvícení klávesnice a nově i chybějící podpora Force Touch ovládání trackpadu, na kterou Apple vsází od roku 2016, kdy s ní představil první MacBooky Pro. Jsou ale vlastně tyto pochybnosti na místě? Dle mého názoru tak úplně ne.
Technologii Force Touch popisuje Apple na svém webu takto: „Senzory pod povrchem trackpadu vnímají jemné rozdíly v přítlaku. Tvoje prsty tak budou s funkcemi a obsahem v citlivějším a hlubším kontaktu.“ Oproti tomu klasický Multi-touch trackpad, kterým disponuje MacBook Neo, tlakové rozdíly samozřejmě nevnímá, takže mu tento rozměr ovládání „chybí“ a poslouží jen ke klasickému ovládání kurzoru, potažmo pak ke klikání. Za mě osobně se sice nejedná o žádné zásadní omezení, je ale fér říci, že kdo někdy v minulosti zažil MacBooky s Force Touch trackpady, může pro něj být přechod na klasický multi-touch trackpad do jisté míry bolestivý, protože přijde o jeden ovládací rozměr. Přirovnat se to dá třeba k tomu, když dříve dražší iPhony nabízely 3D Touch, zatímco starší v té době ještě méně propracovaný Haptic Touch, potažmo nic z toho v případě starších modelů. Žít se bez toho dá, ale jak to člověk okusí, už nechce zpět.
Fotogalerie
Nicméně vzhledem k tomu, že se MacBook Neo profiluje jako zařízení, kterým chce Apple oslovit zejména uživatele, kteří ještě k Macům jako takovým „nepřičichli“ a tedy půjde o jejich první počítač od něj, lze podobné okleštění pochopit. Tím spíš, když si člověk uvědomí, že se jedná o zařízení cílící například na studenty a tak podobně, kterým ve výsledku v mnoha případech základní počítač na elementární práci do školy stačí. A jakmile stačit přestane, bude pro ně další logickou volbou pořízení MacBooku Air, potažmo MacBooku Pro, jelikož už budou na macOS zvyklí a hlavně budou mít k dispozici jednoduchý přechod s přenosy souborů a tak podobně. Apple tedy znovu ukázal svoji genialitu.