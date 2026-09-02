Apple láká na příští týden. Nový šéf slibuje „obrovskou a fenomenální“ premiéru novinek

Apple už příští týden pořádá svou největší Keynote letošního roku a pokud jste se na ni dosud příliš netěšili, nový CEO John Ternus se to nyní snaží změnit. Ve své vůbec první zprávě zaměstnancům v roli šéfa společnosti totiž použil na poměry Apple poměrně silná slova. Příští týden nás podle něj čeká „obrovská premiéra“, která má být „fenomenální“.
Ternus samozřejmě naráží na speciální Apple Event s mottem „Surprise and shine“, který se uskuteční ve středu 9. září od 10:00 pacifického času, tedy od 19:00 u nás. A zajímavé je, že není jediným představitelem Apple, který nyní začíná očekávání kolem akce ještě zvyšovat.
Marketingový šéf Apple Greg Joswiak totiž zveřejnil další upoutávku na Keynote s krátkým vzkazem, že Apple bude mít ve středu 9. září „more to say“. Samozřejmě může jít jen o klasický marketing před největší akcí roku, vzhledem k očekávaným produktům ale tentokrát mají podobná slova poměrně solidní základ.
Hello, indeed. More to say September 9. 😉 https://t.co/q4hep7iDtq
— Greg Joswiak (@gregjoz) September 1, 2026
Hlavními novinkami mají být iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, které dostanou čip A20 Pro, vylepšené fotoaparáty a několik dalších změn. Vedle nich se očekávají také Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 a ve hře jsou AirPods 5 či nové produkty pro chytrou domácnost.
Skutečnou hvězdou večera ale bude téměř jistě iPhone Ultra, tedy vůbec první skládací iPhone v historii Apple. Nabídnout má 5,5″ vnější a 7,8″ vnitřní displej, speciální multitasking v iOS 27 včetně dvou aplikací vedle sebe a přetahování obsahu mezi nimi, Touch ID nebo MagSafe. Podle Mark Gurman má navíc dorazit do prodeje současně s iPhone 18 Pro, případně jen o několik týdnů později.
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Pro Ternuse bude navíc celá akce ještě důležitější. Půjde totiž o první velkou produktovou Keynote od jeho nástupu do funkce CEO Apple, takže jí prakticky okamžitě odstartuje svou vlastní éru společnosti. Doufejme tedy, že slova o obrovské premiéře nejsou přehnaná. Osobně si ale myslím, že by tentokrát být nemusela. Přeci jen, Apple představuje nové iPhone každý rok, ale první skládací model představí pouze jednou. A pokud k němu skutečně přidá celou hromadu dalších produktů, může být 9. září jedna z nejzajímavějších Apple Keynote za poslední roky.