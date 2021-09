Apple zahájil podzimní Keynote 2021

Apple před malou chvílí zahájil svou dlouho očekávanou podzimní Keynote, na které mimo jiné představí i svůj letošní iPhone 13. Ani tentokrát před zahájením samotné Keynote nechybělo krátké úvodní video. Ještě před zahájením samotné Keynote jsme na obrazovkách mohli pozorovat střídající se záběry na údolí a jezera v Kalifornii spolu s logem rozsvíceného nakousnutého jablka. S úderem sedmé hodiny večerní se spustilo úvodní video k letošní podzimní Apple Keynote.

Letos se na začátku videa objevily záběry pouště, na které hrála osamělá houslistka v zelených šatech a s růžovým šátkem na hlavě. Během pár vteřin jsme se přesunuli na řadu různých míst od centra měst přes jezera a hory až po údolí a pobřezí, a to za zvuků skladby California Soul od Stones Throw Records. Těsně ke konci skladby následoval záběr na Tima Cooka, který nás uvítal ve Steve Jobs Theater v Apple Parku. Tim Cook hned v úvodu přešel rovnou k tématu  TV+, a pochlubil se čísly, kterých se jablečné streamovací služby podařilo v průběhu své existence dosáhnout. Poté se na obrazovkách v rychlém a působivém sledu vystřídaly krátké upoutávky na jednotlivé seriály a filmy, které jsou součástí programové nabídky  TV+ – Invasion, Swagger, Finch, nebo třeba The Shrink Next Door a samozřejmě druhá řada seriálu The Morning Show.

Podle očekávání by Apple na své letošní podzimní Keynote měl představit nejen nové iPhony 13, ale také Apple Watch Series 7, ale mluví se například i o sluchátkách AirPods 3. generace, AirPods Pro 2. generace, nebo třeba o novém HomePodu (mini). Sledujte přepis z přímého přenosu letošní Apple Keynote na stránkách LsA, aby vám neunikla žádná novinka.