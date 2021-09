Unikly další detaily o iPhonech 13 (Pro): Cena neporoste, výdrž baterie a hmotnost však ano

Další den, další nálož informací o chystaných iPhonech. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat situace posledních dní ve fanouškovském světě Applu. Od představení nové generace iPhonů nás totiž dělí už jen necelý týden, což znamená jediné – úniky informací strmě přibývají. O pár velmi zajímavých se před malou chvílí postaral i velmi přesný, byť poměrně neaktivní leaker @PineLeaks. Co tedy o novinkách prozradil?

Zdroje leakera tvrdí, že zatímco výška a šířka nových iPhonů oproti loňské generaci prakticky nenaroste, z hlediska hmotnosti a tloušťky budeme mít co do činění s telefony o něco těžšími a tlustšími. Apple měl totiž skutečně nasadit do všech letošních modelů větší baterie, což se právě na hmotnosti a tloušťce zařízení podepíše. Jejich výdrž by se měla nicméně o pár hodin prodloužit, což zcela určitě potěší. Totéž v bledě modrém lze pak říci i o ceně – ta totiž dle leakera u žádného modelu oproti loňsku neporoste.

Další zajímavý uniklý detail se točí okolo 120Hz obnovovací frekvence displeje iPhonů 13 Pro. Ta má podle leakera reagovat na režim, ve kterém je telefon zrovna provozován. Pokud bude uživatel využívat telefon ve standardním režimu, poběží mu displej na 120Hz. Jakmile jej však přepne do režimu nízké spotřeby, obnovovací frekvence klesne na 60Hz, aby co nejvíce šetřila baterii, čímž prodlouží výdrž telefonu. Zda bude možné vyšší obnovovací frekvenci i “natvrdo” deaktivovat v nastavení je nicméně nyní nejasné.

Pěkná vylepšení jsou připravena i pro fotoaparát. Zlepšit se mají například barvy v nočním režimu, díky čemuž budou fotky focené přes něj realističtější než kdykoliv předtím. Dorazit má rovněž režim pro astrofocení, kdy iPhone rozpozná při namíření objektivu na oblohu hvězdy a ty následně na výsledné fotce softwarově zvýrazní. Díky tomu tak budou noční fotky působivější než kdykoliv předtím, což je jednoznačně pozitivní zpráva. Je nicméně nejasné, zda se s režimem počítá na všechny modely, nebo jen na řadu 13 Pro. Jasno budeme mít ostatně už příští týden.