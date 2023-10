Bloomberg: Apple nejspíš uspořádá příští týden Keynote pro představení nových Maců

Příchod nových Maců by nakonec mohl být podstatně zajímavější než se zprvu zdálo. Poté, co skvěle informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu před pár hodinami přišel s tím, že Apple na začátku příštího týdne velmi pravděpodobně představí nové Macy, totiž nyní tvrdí, že by se tak mohlo dokonce stát přímo přes předtočenou Keynote, přes kterou představuje například i iPhony a tak podobně. Novinky u Maců by tedy mohly být ve výsledku větší než se zprvu myslelo.

Jaké přesně Macy by si mohly odbýt svou premiéru není v tuto chvíli sice zcela jasné, jako nejžhavější adept se však zdá 24“ iMac M1, který čeká na aktualizaci přes 900 dní. Dle Gurmana by nicméně mohl v upgradované verzi dorazit taktéž 13“ základní MacBook Pro, přičemž skladové zásoby 14“ a 16“ MacBooků Pro naznačují, že i ony by se mohly teoreticky dočkal oživení. Tyto stroje však již letos jednou aktualizovány byly, tudíž by zde jakýkoliv upgrade znamenal poměrně slušné překvapení.

Vzhledem k tomu, že není jasné, jaké Macy by se mohly ať už skrze tiskovou zprávu či přímo Keynote představit, můžeme jen hádat, co od nich logicky čekat. Nicméně pokud by Apple nový iMac a základní MacBook Pro skutečně ukázal, nedávalo by moc smysl, kdyby je osadil čipy M2, když se počítá s tím, že co nevidět dorazí čipy M3 coby nový základní čip pro Macy. V tuto chvíli se proto jeví jako pravděpodobnější to, že Apple představí s novými Macy rovnou čip M3, který do nich nasadí co by do prvních vlaštovek, aby na ně mohl příští rok navázat. Co se pak týče případné Keynote, ta by měla proběhnout buď hned pondělí 30. října, nebo v úterý 31. října. Zda se tak stane či nikoliv se tedy dozvíme již co nevidět.