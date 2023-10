Gurman: Apple představí do konce měsíce nové Macy

Přestože se podle dění v posledních dnech a týdnech čím dál tím víc zdálo, že Apple již letos žádné nové produkty světu neukáže, podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana je opak pravdou. Na konci tohoto měsíce – konkrétně pak buď v pondělí 30. října, nebo v úterý 31. října – totiž očekává odhalení nového Macu či Maců.

Dle slov Gurmana by mohl mít Apple na tyto dny připraveno konkrétně odhalení nové generace 24“ iMacu spolu se základním 13“ MacBookem Pro. Čistě teoreticky by mohlo rovněž dojít k aktualizaci 14“ a 16“ MacBooků Pro, jelikož jejich skladové zásoby se zdají být v poslední době velmi omezené, avšak zde by se jednalo o skutečně velké překvapení vzhledem k tomu, že je Apple aktualizoval letos již jednou. Co však překvapením naopak nebude, bude příchod Magic periferií vybavených USB-C porty namísto nynějšího Lightningu. Jejich přechod má totiž Apple v plánu již relativně dlouho a právě odhalení nového iMacu, součástí jehož balení právě Magic periferie (tedy Magic Keyboard spolu s Magic Mouse či Magic Trackpadem) jsou, je pro tuto věc naprosto ideální. Jedním dechem se nicméně sluší dodat to, že i Gurman se může plést a žádné hardwarové novinky nakonec do konce měsíce dorazit nemusí. S nákupem Macu tedy raději nyní chvíli počkejte, nicméně na příchod nových modelů se raději příliš neupínejte.