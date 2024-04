Huawei chystá sprostou kopii Apple Watch! Opsal takřka vše, co se dalo

Mysleli jste si, že časy bezbřehého kopírování Apple produktů zejména asijskými výrobci elektroniky jsou již naštěstí ty tam? Pak jste se opravdu hodně zmýlili. Jeden z nejlepších leakerů všech dob Elon Blass totiž na svém oficiálním účtu na X zveřejnil sérii produktových fotek chystaných Huawei Watch Fit 3, tedy nové generace nových smartwatch z dílny tohoto čínského technologického giganta. Právě tato novinka, která by se měla představit do několika týdnů, totiž naprosto neuvěřitelným způsobem kopíruje Apple Watch. Ostatně, podívejte se sami.

Jak můžete vidět, Huawei se s tím tentokrát opravdu nepáral a okopíroval od Applu a takřka vše, co šlo. Stejná jen například pravá strana hodinek s digitální korunkou, mikrofonem a bočním tlačítkem, ale taktéž dva typy řemínků, kdy jedním je dokonce kopie Hermès modelu. Huawei se navíc nebál opisovat ani na poli softwaru, jelikož valná většina toho, co vidíme na displejích jeho novinky, jsou jen mírně upravené ciferníky známé z Apple Watch. Největší odlišností Watch Fit 3 od pravých Apple Watch jsou pak jejich záda, která jsou zřejmě plastová a mají jinak řešený systém senzorů. Bohužel, podobné kopírování si Huawei může ze své pozice dovolit, jelikož se Apple do sporů ohledně kopírování designu již dávno nepouští kvůli tomu, že by se jednak jednalo o velmi dlouhý a komplikovaný proces a jednak kvůli tomu, že by musel svou pravdu dokázat u soudů v Číně, což je v tomto případě prakticky nemožné.