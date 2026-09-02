Apple hlásí šokující důkazy o krádeži dat. OpenAI to vidí jinak

Apple předložil soudu podle svých slov „zásadní důkazy“, které vycházejí z forenzní analýzy MacBooku jeho bývalého zaměstnance Changa Liua. Ten společně s dalším inženýrem Tangem Tanem nedávno přešel pod křídla společnosti OpenAI. Apple tuto dvojici viní z krádeže obchodních tajemství a důvěrných technických souborů týkajících se mimo jiné návrhu nového hardwaru pro umělou inteligenci. Známý AI startup však na obvinění ostře reagoval a celou situaci označil za zmatek, který si jablečný gigant způsobil zcela sám svými nedbalými interními procesy.
Podle agentury Reuters si zástupci OpenAI nebrali ve svém vyjádření servítky. V oficiálním prohlášení uvedli, že zaměstnanci mají plné právo opustit společnost, která v oblasti umělé inteligence dlouhodobě tápe, a přejít do inovativního prostředí. Startup argumentuje tím, že Apple sice může být z těchto personálních ztrát frustrovaný, ale nemůže své vlastní bezpečnostní chyby svalovat na druhé.
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Podle OpenAI totiž Apple sám aktivně povzbuzuje zaměstnance k využívání osobních účtů na iCloudu pro přístup k firemním dokumentům. Odcházející pracovníci navíc nemají dostatek času na vrácení zařízení a řádné předání agendy. Často jsou také i po svém odchodu z firmy kontaktováni bývalými kolegy s prosbami o pomoc, což nutně vyžaduje další přístup k firemním informacím.
I když na první pohled působí důkazy předložené Applem přesvědčivě, strategie OpenAI odhaluje zajímavou právní kličku. Startup přímo nepopírá, že se k důvěrným informacím dostal, ale staví svůj případ na tom, že je výrobce iPhonů nedokázal adekvátně zabezpečit. Z právního hlediska totiž mohou společnosti označit informace za chráněné obchodní tajemství pouze tehdy, pokud prokazatelně podnikly odpovídající kroky k jejich ochraně. Pokud se OpenAI podaří u soudu doložit, že Apple v tomto směru zásadně selhal, mohl by startup spor vyhrát.