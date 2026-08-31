WhatsApp na iPhone dostává nové motivy chatů. Některé mají dokonce živé animované pozadí

WhatsApp přichází na iPhone s další novinkou, která sice nijak zásadně nemění způsob používání aplikace, ale může ji udělat podstatně hezčí. Meta začíná mezi uživatele postupně distribuovat nové motivy chatů, které umožňují výrazněji upravit vzhled konverzací. A jedna z nových kategorií přináší dokonce animovaná pozadí, která se během používání chatu pomalu pohybují.
WhatsApp umí pozadí, která se hýbou
WhatsApp nově připravil celkem pět kategorií motivů. Jde o Featured, Nature, Live, Minimal a Doodle. Každá přitom nabízí trochu jiný styl, takže si můžete vybrat od úplně jednoduchého pozadí až po výraznější animovaný motiv. Největší novinkou je jednoznačně kategorie Live. Ta obsahuje motivy s jemně animovaným pozadím, které se během otevřeného chatu pomalu pohybuje.
WhatsApp přitom animace záměrně drží velmi pomalé. Nejde tedy o žádné zběsilé efekty, které by neustále odváděly pozornost od samotné konverzace. Pohyb má být spíš decentní a dodat chatu trochu života.
Pět kategorií pro každý styl
Pokud animace nejsou nic pro vás, WhatsApp nabízí také několik výrazně klidnějších variant.
- Featured obsahuje výběr motivů, které vybral přímo designový tým WhatsApp. Jde tedy o jakousi nabídku toho nejlepšího, co je aktuálně k dispozici.
- Nature se zaměřuje na přírodní scenérie a nabídne pozadí inspirovaná krajinou, horami, lesy nebo dalšími venkovními motivy.
- Minimal jde přesně opačným směrem. Pokud nechcete mít v chatu žádné obrázky ani vzory, nabídne jednoduše jednobarevné pozadí. V případě světlého režimu je bílé, v tmavém režimu pak tmavé.
- Doodle vrací klasické kreslené pozadí WhatsApp, které mnozí uživatelé znají už z dřívějška.
Barva bublin se přizpůsobí automaticky
Zajímavý detail se týká také samotných zpráv. WhatsApp totiž podle zvoleného motivu automaticky vybere také odpovídající barvu chatových bublin. Cílem je pochopitelně zachovat dostatečný kontrast mezi textem, bublinami a pozadím. Výsledkem tak má být nejen hezčí chat, ale také jeho dobrá čitelnost, což je poměrně důležité hlavně u animovaných motivů. Pokud by se barvy bublin a textu nekontrolovaně kombinovaly s pohybujícím se pozadím, mohla by se z příjemné novinky rychle stát nepřehledná změť.
Kdy se novinka objeví?
Co se týče dostupnosti, WhatsApp novou funkci postupně rozšiřuje mezi uživatele iPhone, takže pokud ji po aktualizaci aplikace ještě nevidíte, nemusí být nic špatně. Funkce se aktivuje postupně a nemusí být dostupná všem současně. Podle dostupných informací se novinka objevuje například ve verzi WhatsApp pro iOS 26.33.73, ale samotná instalace této verze ještě automaticky neznamená, že nové motivy okamžitě dostanete. Teď už jen zbývá počkat, až se nová funkce dostane ke všem. Pokud ji tedy na svém iPhone zatím nevidíte, dejte WhatsApp ještě trochu času.