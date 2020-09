Recenze Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer: Kompletní správa pro WhatsApp

WhatsApp patří mezi jednu z nejoblíbenějších chatovacích aplikací na světě, konkrétně ji aktivně podle dostupných dat využívá více než 1,2 miliardy uživatelů. S dost velkou pravděpodobností tedy využíváte WhatsApp i vy, a dost možná jej využíváte jakožto primární chatovací aplikaci, po boku například s Messengerem. Oproti například Messengeru se WhatsApp může chlubit koncovým šifrováním, což už je v dnešní době víceméně standard, kromě toho je poté WhatsApp „svázán“ s vašim telefonním číslem a nikoliv s přihlašovacím jménem, což je taktéž určitá výhoda, v některých případech ale zase naopak nevýhoda.

Kompletní řešení pro správu WhatsApp od Tenorshare

Pokud se rozhodnete do WhatsAppu přihlásit, tak je prvně nutné, abyste aplikaci dali vaše telefonní číslo, na které vám poté přijde ověřovací kód, jenž je potřeba zadat do příslušného pole. V případě, že byste se chtěli do WhatsAppu přihlásit ještě z dalšího zařízení, tak máte smůlu – pokud totiž přihlášení na jiné zařízení provedete, tak dojde k automatickému odhlášení na původním zařízení. Nejen v tomto případě se může hodit program s názvem Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer, který se dokáže postarat o kompletní správu aplikace WhatsApp, a to se vším všudy. Pojďme se společně na tuto aplikace podívat zblízka.

Co všechno Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer umí?

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste potřebovali přenést veškerá data z WhatsAppu, například z Androidu na iOS? Chcete mít jistotu, že o vaše zprávy ve WhatsAppu nikdy nepřijdete? Chtěli jste si někdy zprávy z WhatsAppu jednoduše zobrazit na počítači v režimu HTML? Pokud jste si alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpověděli kladně, tak pro vás bude Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer to pravé ořechové. Tato aplikace totiž zvládne jednoduše přenést, zálohovat a zobrazit veškerá data, která z WhatsAppu pochází. Kromě toho, že dokáže aplikace pracovat s klasickým WhatsAppem, tak jej můžete využít také na WhatsApp Business.

Jak už jsem zmínil výše, tak Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer dokáže jednoduše přenášet data z WhatsAppu mezi platformami iOS a Android. Aplikací, které tento úkon zvládnou, je k dispozici hned několik. Je však nutné podotknout, že tyto aplikace často nefungují podle představ. Můžete se ocitnout v situacích, kdy aplikace nepřenesou všechny zprávy, kdy nemáte jistotu, že přenos probíhá lokálně na vašem zařízení, anebo kdy program při přenosu jednoduše přestane pracovat. S Tenorshare iCareFone máte 100% jistotu toho, že dojde k přenosu nejen veškerých zpráv, ale také ostatních dat, tedy videí, obrázků, souborů a dalších. Zároveň veškerý přenos probíhá bezpečně lokálně na vašem zařízení a nemusíte se tedy bát, že by si někdo mohl přečíst vaše zprávy. Kromě toho dochází k neustálému vývoji a vylepšování aplikace Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer, takže se nemusíte bát toho, že by byla aplikace nekompatibilní, anebo nestabilní – vše zkrátka a jednoduše funguje tak jak má.

Jednoduché zálohování a přenos dat…

Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer není určen jen pro přenos dat mezi platformami, pokud jste například používali iPhone a přesedlali jste na Android (či naopak). Tato aplikace se může dále hodit všem uživatelům, kteří mají strach, že by někdy mohli o veškeré zprávy přijít. Pokud patříte mezi plnohodnotné uživatele aplikace WhatsApp, tak mi jistě dáte za pravdu, že v rámci této chatovací aplikace pošlete denně nespočet různých zpráv, kdy mnohé z nich mohou být velmi důležité a spoléháte na to, že budou v aplikaci dostupné kdykoliv a kdekoliv. Jednoho krásného dne se však můžete ocitnout v situaci, kdy o veškeré zprávy přijdete – v tomto případě je jednoduše konec.

Nejen pro tyto situace je k dispozici právě Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer, který dokáže pomocí jediného klepnutí zálohovat veškeré zprávy. Zprávy z WhatsAppu můžete pomocí Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer zálohovat jak v macOS, tak ve Windows – a je jedno, zdali se chystáte provést zálohu z Androidu, či iOS. Dobrou zprávou je, že Tenorshare iCareFone foe WhatsApp již nyní spustíte i na nejnovějším macOS 11 Big Sur, zároveň je aplikace kompatibilní s iOS a iPadOS 14. Postup obnovy dat je doopravdy velmi jednoduchý. Stačí, abyste si Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer stáhli, a poté nainstalovali. Jakmile tak učiníte, tak program spusťte, a poté váš iPhone či iPad připojte k Macu či PC pomocí USB kabelu. Po připojení vaše zařízení autorizujte, a poté pokračujte podle jednotlivých kroků v aplikaci.

…obnovení ztracených zpráv jedním klepnutím…

V rámci WhatsAppu se mimo jiné může jednoduše stát, že o nějaké zprávy přijdete nedopatřením, anebo nějakou nehodou. Dost možná jste se někdy v minulosti ocitli v situaci, kdy se vám podařilo vymazat nějakou důležitou zprávu, anebo přímo celou konverzaci. Zatímco v rámci WhatsAppu už další možnost pro obnovu konverzace neexistuje, tak s použitím Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer můžete jednoduše zprávy a konverzace obnovit. Postup je v tomto případě opat velmi jednoduchý a celý proces trvá jen pár krátkých minut. Pokud se vám tedy někdy v budoucnu podaří omylem smazat zprávy či celou konverzaci, tak si vzpomeňte na tento článek a Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer, který dokáže zprávy obnovit.

…export do HTML a mnoho dalšího.

Kromě toho všeho dokáže Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer také jednoduše exportovat všechny zprávy do populárního formátu HTML. To znamená, že si zprávy budete schopni jednoduše zobrazit na PC či Macu, popřípadě si je v tomto formátu můžete také jednoduše zálohovat. Při exportu si můžete přesně nastavit, jaká data budou exportována, popřípadě můžete nechat exportovat naprosto veškerá data, která jsou k dispozici. Dobrou zprávou je, že Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer není určený jen pro WhatsApp. Kromě této aplikace dokáže pracovat také s dalšími chatovacími aplikacemi, například s Kik, Line, Viber či WeChat. Ať už tedy budete potřebovat zálohovat, exportovat či obnovit data z WhatsAppu či z jiné zmíněné aplikace, tak vám Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer zajisté pomůže.

Závěr

Pokud hledáte profesionální a komplexní program, který můžete využít ke kompletní správě chatovací aplikace WhatsApp, tak jste právě narazili na to pravé ořechové. Ať už potřebujete data z WhatsAppu exportovat, zálohovat, či obnovit, tak vám v tom pomůže Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer. Používání tohoto programu je velmi jednoduché a uživatelské prostřední je intuitivní, takže si s ním poradí doopravdy každý – ať už máte 9 či 99 let. Dobrou zprávou je, že Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer dokáže pracovat i s poledními představenými operačními systémy. Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer je k dispozici na jeden měsíc pro 5 zařízení za 24.95 dolarů, na jeden rok pro 5 zařízení za 59.95 dolarů a doživotní licenci pro 5 zařízení pořídíte za 69.95 dolarů.