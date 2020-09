S pomocí Tenorshare 4MeKey můžete obejít aktivační zámek na iPhone

Koupili jste si nějaký iPhone a zjistili jste, že je na něm aktivační zámek? Popřípadě jste zapomněli údaje k vašemu starému účtu Apple ID, pod kterým máte vedené nějaký starý iPhone či iPad, a nyní se přes aktivační zámek nemůžete dostat? V tom případě věřte, že jste tady naprosto správně. V tomto článku se totiž společně podíváme na aplikaci Tenorshare 4MeKey, díky které lze jednoduše pomocí několika kliknutí obejít aktivační zámek takovým způsobem, že budete schopni zařízení klasickým způsobem používat. Pokud chcete zjistit více, tak pokračujte ve čtení.

Co je to aktivační zámek?

V případě, že jste se nikdy s aktivačním zámkem nesetkali, popřípadě pokud tento termín slyšíte poprvé, tak si jej v tomto odstavci vysvětlíme. Kdybyste totiž nevěděli, co to aktivační zámek je, tak by mohlo dojít k celkovému nepochopení tohoto článku, což rozhodně nechceme. Aktivační zámek je tady speciální zámek, který se na iPhonu či iPadu může objevit v případě, že je na něm aktivní funkce Najít. Jakmile takový iPhone či iPad převedete do továrního nastavení, tak dojde k uzamčení zařízení aktivačním zámkem. To znamená, že musíte ihned po startu telefonu zadat heslo k původnímu Apple ID, ke kterému byl iPhone či iPad veden před smazáním. Obejití aktivačního zámku je klasickým způsobem nemožné, každopádně poté, co se objevil jailbreak, tak se tato možnost opět objevila – a využívá ji právě Tenorshare 4MeKey. Mimo jiné, na této stránce se můžete dozvědět, jak zjistit, zdali je iPhone zablokovaný na operátora.

V minulém odstavci jsme zmínili ještě slovíčko jailbreak. Jak už název napovídá, tak se jedná o jakýsi „únik z vězení“ pro operační systémy iOS a iPadOS. Díky jailbreaku je možné v jablečných systémech provádět různé akce, které klasický uživatel provádět nemůže. Můžete si například přidat různé nové funkce, které klasicky nejsou součástí iOS či iPadOS, kromě toho lze například také měnit vzhled, anebo právě zrušit aktivační zámek. Jailbreak byl velmi populární především před několika lety, v posledních měsících však opět zažil boom a využívá jej nespočet uživatelů. Jailbreak se do zařízení nahrává pomocí speciální utility, která je k dispozici zdarma. Tato utilita využívá bezpečnostních chyb v iOS a iPadOS, díky kterým je možné jailbraek do zařízení nahrát.

Proč využít Tenorshare 4MeKey k obejití aktivačního zámku?

V případě, že jste si na otázky v úvodu tohoto článku odpověděli kladně, tedy pokud máte problémy s aktivačním zámkem, tak by se vám mohla hodit aplikace Tenorshare 4MeKey. Tato aplikace dokáže velmi jednoduše a efektivně odstranit aktivační zámek na iPhonu či iPadu, a to prakticky ve všech různých případech. Ať už jste se tedy s aktivačním zámkem setkali po zakoupení uzamknutého zařízení, popřípadě pokud jste nastartovali několik let starý iPhone, který je přiřazen k Apple ID, od kterého nevíte heslo, tak vám Tenorshare 4MeKey může pomoci. Kromě toho se uživatelé mohou velmi zřídka dostat do situace, kdy dojde k hackutí zařízení aktivací aktivačního zámku – a i v tomto případě Tenorshare 4MeKey pomůže.

Postup je doopravdy velmi jednoduchý

Pokud jste se ocitnuli v situaci, kdy potřebujete provést odstranění aktivačního zámku a zvolili jste si pro tuto akci aplikaci Tenorshare 4MeKey, tak věřte, že je celý postup velmi jednoduchý. Prvně je samozřejmě nutné, abyste si program Tenorshare 4MeKey stáhnuli z oficiálních stránek a provedli klasickou instalaci. Poté samotný program spusťte a pomocí Lightning kabelu připojte vaše iOS zařízení k počítači a vyčkejte, dokud nedojde ke spojení. Po spojení klepněte na tlačítko Start Jailbreak a vyčkejte, dokud nedojde k jailbreaku vašeho zařízení. Během tohoto procesu se vaše zařízení může několikrát restartovat. Po dokončení jailbreaku už budete schopni vaše zařízení jednoduše zbavit aktivačního zámku.

Kompatibilní zařízení a podmínky

Výše uvedený způsob pro obejití aktivačního zámku můžete využít na jablečných telefonech od iPhonu 5s až po iPhone X (novější bohužel nikoliv), dále na prakticky všech iPadech, včetně Air a Pro, dále na iPodech touch 6 a 7. Aplikace Tenroshare 4MeKey funguje na Windows 7 a novějším, dále na macOS od verze 10.11 El Capitan až po 10.15 Catalina. Podmínkou je také využití iOS či iPadOS mezi verzemi 12.3 až 13.6.1. Pokud máte starší či novější verzi iOS, tak Tenorshere 4MeKey k obejití aktivačního zámku nebudete moci využít. V případě, že jste požadavky splnili a aplikace úspěšně obešla aktivační zámek, tak se můžete bez problémů přihlásit ke svému Apple ID, stahovat aplikace z App Storu pomocí Wi-Fi a mnoho dalších. Není však možné připojit se k mobilní či datové síti. Nutno podotknout, že po restartu zařízení je nutné celý proces provést znova. Berte na vědomí, že použití tohoto nástroje na ukradené zařízení, popřípadě na zařízení umístěné na černé listině, je nelegální. Tenorshare 4MeKey mohou uživatelé využívat jen pro potřeby, kdy ztratili přístup k Apple ID, popřípadě pokud si koupili zařízení s aktivačním zámkem.

Resumé

Většina uživatelů si myslí, že aktivační zámek jednoduše nelze žádným způsobem obejít. Klasickým způsobem tohle doopravdy není možné, avšak s využitím jailbreaku a aplikace Tenorshare 4MeKey to možné je. Tento program se může hodit v případě, že jste se dostali k jablečnému zařízení, na kterém je aktivní aktivační zámek a potřebujete se do něj dostat. Po obejití aktivačního zámku můžete zařízení klasickým způsobem využívat, není však možné připojit se k mobilní či datové síti. Pokud aplikaci Tenorshare 4MeKey využijete k odstranění aktivačního zámku, tak původnímu uživateli nepřijde žádné upozornění o této akci, kromě toho samozřejmě nebude schopen zařízení na dálku smazat ani jej uzamknout. Dobrou zprávou je, že Tenorshare 4MeKey je k dispozici jak pro macOS, tak pro Windows.