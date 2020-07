Jak na iPhonu obejít kódový zámek, pokud jste jej navěky uzamkli [soutěž]

Pokud už jste na svém iPhonu či iPadu několikrát po sobě zadali špatný kódový zámek, tak víte, že se iPhone na nějakou dobu uzamkne. Prvně se uzamkne na minutu, poté na pět minut a takto se celá doba uzamknutí protahuje. Na internetu jste dost možná mohli vidět obrázek, na kterém byla vidět doba uzamčení na několik let. Většinou za podobné uzamčení mohou děti, které na svém iPhonu úplně zapomenout kódový zámek, anebo začnou zběsile „ťukat“ zámek na váš iPhone. Do podobné situace se však může dostat i dospělý – konkrétně jsem se setkal s případem, kdy dotyčný tak dlouho využíval Face ID na svém iPhonu, že po restartu nebyl schopný zadat kódový zámek, jelikož jej zapomněl.

Kódový zámek lze odstranit

Mnoho uživatelů si myslí, že v tomto případě neexistuje žádná možnost spásy. Opak je však pravdou, jelikož i takto uzamknutý iPhone můžete bez problémů odblokovat. Stačí vám k tomu ten správný program. Na internetu je k dispozici nespočet různých programů, které vám odemčení zaručují – pravdou ale je, že mnoho z nich nefunguje podle představ. My se v dnešní recenzi podíváme na program s názvem Tenorshare 4uKey, díky kterého můžete kódový zámek vašeho iPhonu či iPadu bez problémů prolomit. Hned na začátek vám mohu sdělit, že je tento program velmi jednoduchý pro používání, a že si s ním poradí i naprostý amatér. Celý proces prolomení kódu trvá jen několik málo minut. Vrhněme se přímo na věc.

Proč Tenorshare 4uKey?

Aplikaci Tenorshare 4uKey můžete využít tehdy, pokud se vám jakýmkoliv způsobem podařilo zablokovat váš iPhone či iPad. Dobrou zprávou je, že pro obejití kódového zámku nepotřebujete iTunes, respektive Finder v macOS. Mnoho uživatelů se totiž ani za několik let s těmito aplikacemi pro správu svých jablečných zařízení nesžilo. Součástí samotného programu je také kompletní video postup, díky kterého zvládne celý proces provést i ten největší počítačový amatér. iPhone si totiž může zablokovat naprosto každý a proč byste měli dávat tisíce korun nějaké společnosti, když celý proces zvládnete z pohodlí domova.

Další skvělé funkce

S Tenorshare 4uKey můžete kromě deaktivace kódového zámku provést kompletní reset zařízení do továrního nastavení, což se hodí například tehdy, pokud chcete vaše staré zařízení prodat, anebo někomu darovat. Se zmíněnou aplikací poté můžete jednoduše vyřešit nespočet různých chyb, které se mohou objevit v rámci iTunes. Tenorshare 4uKey si se všemi těmito problémy poradí a dá vám jednoduchou možnost pro vyřešení. Tenorshare 4uKey používá momentálně již přes 6 milionu lidí, což je opravdu úctyhodné číslo. Nutno samozřejmě podotknout, že pokud provedete odstranění kódového zámku u iPhonu, který je vedený k určitému Apple ID a zároveň je na něm zapnutá funkce Najít iPhone, tak je po smazání nutné zadat heslo k původními Apple ID účtu. V případě, že není funkce Najít iPhone aktivovaná, tak není nutné heslo k Apple ID zadávat. V případě, že je to nutné, tak tento software dokáže odstranit také vedený účet Apple ID.

Odstranění kódového zámku je velmi jednoduché

Určitě se ptáte, jakým způsobem probíhá ono obnovení kódového zámku. Proces je v tomto případě doopravdy velmi jednoduchý. Stačí, abyste si Tenorshare 4uKey stáhli a nainstalovali. Poté aplikaci spusťte, připojte pomocí Lightning kabelu váš iPhone či iPad a počkejte, dokud nedojde k rozpoznání zařízení v rámci aplikace. Po rozpoznání stačí, abyste v programu klepnuli na tlačítko Start. Zobrazí se další obrazovka, na které si vyberete verzi operačního systému, která se má stáhnout, a poté nainstalovat na váš iPhone či iPad. Po stažení stačí klepnout na Unlock Now. Poté se spustí celý proces obnovy kódového zámku. iPhone či iPad se několikrát po sobě restartuje – rozhodně se jej nesnažte nějakým způsobem vypnout, anebo odpojit. Ono restartování je naprosto normální a pro tento proces nezbytné. Jakmile se celý proces dokončí, tak vás o tom program informuje a na obrazovce se objeví klasická startovací Hello obrazovka. Poté už si můžete váš iPhone či iPad nastavit, a to bez kódového zámku.

Soutěž o 10 kopií a 40% sleva!

Společně se společností Tenorshare, která za tímto programem stojí, jsme si pro naše čtenáře připravili soutěž o celkově 10 kopií tohoto programu. Pokud se chcete do této soutěže zapojit, tak je proces velmi jednoduchý – stačí, abyste do komentáře odpověděli na otázku: „Je Tenorshare 4uKey k dispozici na operační systém Windows?“ Odpověď naleznete na stránkách programu. Nezapomeňte do komentářů uvést vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli v případě výhry kontaktovat. A pro ty, na které se štěstí neusměje, máme k dispozici 40% slevu, kterou můžete na nákup Tenorshare 4uKey využít. Stačí, abyste do okna pro zadání kupónu vložili kód, který najdete níže:

Zkopírovat

Závěr

Hledáte-li program, který dokáže kompletně odstranit kódový zámek z vašeho iPhonu či iPadu, tak jste nyní narazili na zlatý důl. Tenorshare 4uKey je přesně ten program, který hledáte. Jedná se o velmi spolehlivou aplikaci, díky které můžete odstranit kódový zámek z vašeho zařízení, a to hned v několika různých situacích. Ať už jste si vaše zařízení zablokovali sami, anebo došlo k zablokování poté, co si se zařízením hrály vaše ratolesti, tak si můžete sami pomoci v domácích podmínkách. Vaše zařízení díky Tenorshare 4uKey můžete obnovit bez problémů doma a nemusíte platit jiným firmám za obnovení zařízení.