Recenze programu Tenorshare iCareFone: Správa iPhonu jednoduše [+ soutěž o 5 licencí]

Až s příchodem macOS 10.15 Catalina si většina uživatelů uvědomila, jak byl ve finále program iTunes dobrý, a jak jim teď chybí. Co si budeme nalhávat, momentální řešení správy zařízení ve Finderu není nikterak šťastné a pro uživatele může být až zbytečně složité. Díky tomu dostaly možnost se prosadit společnosti třetí strany, které se starají o vývoj jednodušších a intuitivnějších programů pro správu vašich iPhonů, iPadů a dalších zařízení.

Mezi jednu z těchto společností patří také Tenorshare, která je na trhu již od roku 2007. Celých 13 let se Tenorshare věnuje vývoji a zdokonalování programů, se kterými můžete jednoduše provádět správu vašich zařízení a mnoho dalšího. Jeden z programů, který společnost Tenorshare nabízí a zároveň patří mezi nejoblíbenější z portfolia, patří Tenorshare iCareFone. Tento program se stará o komplexnu správu vašeho iPhonu či iPadu a v dnešní recenzi se mu podíváme na zoubek.

Kdy se vám může Tenorshare iCareFone hodit?

Představte si, že chcete z vašeho iPhonu přenést jednoduše fotografie do Macu či počítače, anebo že chcete naopak přenést nějaká data z počítače do iPhonu, například hudbu. Postup je v tomto případě vcelku složitý a ne každý uživatel si s tím poradí. S pomocí Tenorshare iCareFone můžete jednoduše mezi vaším počítačem či Macem a iPhonem či iPadem přenášet veškerá data, která si zamanete – ať už to je hudba, fotky, videa, kontakty, SMS zprávy a další. Důležité je také zmínit fakt, že iCareFone dokáže vaše zařízení i zálohovat. Díky tomu se z iCareFone stává program, který je jednodušší, intuitivnější a zároveň rychlejší, než právě iTunes.

Další funkce

iCareFone nabízí také jednoduchou správu vašich dat ze sociálních sítí. Ať už potřebujete z iPhonu do Macu stáhnout zprávy společně s přílohami například z WhatsAppu či jiné komunikační aplikace, tak k tomu můžete iCareFone od Tenorshare využít. Kromě toho, že můžete tato data z iPhonu extrahovat, tak si je můžete také jednoduše zálohovat a dále s nimi pracovat. Nutno podotknout, že iCareFone nabízí také nástroje pro opravu vašeho iPhonu či iPadu – pokud se tedy někdy dostanete do situace, kdy váš iPhone přestal fungovat a ocitl se například ve spouštěcí smyčce, můžete využít iCareFone pro opravu.

Jak s programem Tenorshare iCareFone pracovat

Ihned poté, co si ze stránek Tenorshare stáhnete program iCareFone, tak jej stačí jen spustit – není třeba nic nastavovat a vše samo os sobě funguje tak, jak má již od začátku. Abyste mohli s programem pracovat, tak samozřejmě musíte prvně vaše zařízení připojit k počítači či Macu, což učiníte pomocí klasického Lightning kabelu. Zařízení se poté načte v programu iCareFone a můžete začít s jeho správou. Na stránce Home najdete rychlý rozcestník pro nejčastější akce, mezi které patří export fotek z iPhonu do počítače pomocí jednoho kliknutí společně s možností přesunu dat ze sociálních programů.

Správce souborů

Nejvíce se toho odehrává v sekci Manage. Po kliknutí na tuto možnost se objevíte v úložišti vašeho iPhonu. Zde si v levém menu můžete zvolit, jaká data chcete zobrazit, a poté s nimi dále pracovat. K dispozici jsou fotky, audio, videa, kontakty, aplikace, knihy, záložky a zprávy. Pokud chcete nějaká data exportovat do počítače (ku příkladu se podíváme na export fotek), tak je stačí označit. Po označení už jen klepněte na tlačítko Export. Pak se zobrazí okno Finderu, ve kterém už si pouze nastavte cestu pro export dat a možnost potvrďte. Čas exportu samozřejmě závisí od toho, kolik položek jste se rozhodli exportovat. Je logické, že export 3 fotografií bude trvat kratší dobu, než export 3000 fotografií. Ve všech případech se s daty však iCareFone bez problémů popere.

Záloha a obnovení, data ze sociálních sítí

Velmi zajímavá je také sekce Backup & Restore. Jak můžete tušit, tak se tato sekce bude zabývat zálohováním a obnovováním dat. Avšak kromě toho, že si zde můžete velmi jednoduše zálohovat a obnovit váš iPhone či iPad, tak se zde také nabízí možnost pro jednoduché export dat z WhatsAppu. Skvělé je, že tato data můžete exportovat například z iPhonu, a poté je pomocí této zálohy přenést například na Android zařízení. V sekci Social App Transfer poté naleznete jednoduché možnosti pro export a import dat ze sociálních sítí a jejich aplikací. Výhodou je, že všechna extrahovaná data můžete poté nahrát zpět do jiného zařízení, tzn. data z iPhonu můžete pomocí iCareFone importovat třeba do zařízení s Androidem a samozřejmě naopak.

Soutěž a slevový kód

Se společností Tenorshare jsme se našim čtenářům rozhodli prostřednictvím soutěže darovat 5 licencí zdarma, které vám budou fungovat po dobu jednoho roku. Pro zapojení do této soutěže stačí, abyste odpověděli na soutěžní otázku, která zní:

Dokáže Tenorshare iCareFone spravovat jak operační systém iOS, tak také Android?

Odpovědi napište do komentářů společně s vaší e-mailovou adresou, abychom vás v případě výhry mohli kontaktovat. Pro ty, na které se štěstí neusměje, máme k dispozici 40% slevový kód, který můžete pro nákup plné verze Tenorshare iCareFone využít. Ten najdete níže a stačí jej při nákupu zadat do příslušného pole.

Resumé

Pokud tedy hledáte perfektní program, který dokáže elegantně nahradit iTunes a popřípadě také správu ve Finderu v macOS 10.15 Catalina, tak jste právě narazili na zlatý důl. iCareFone od Tenorshare je perfektním řešením, s jehož pomocí zvládnete správu dat ve vašem iPhonu či jiném telefonu rychle a jednoduše. Ať už se rozhodnete pro kompletní správu dat, zálohování a obnovení, či například možnost pro rychlý export a import dat ze sociálních sítí mezi iOS a Androidem, tak je Tenorshare iCareFone to, co hledáte.