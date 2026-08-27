WhatsApp výrazně vylepšuje zabezpečení účtů. Přidává podporu více přístupových klíčů i silnější hesla

Meta oznámila balíček nových bezpečnostních funkcí pro WhatsApp. Hlavní novinkou je rozšířená podpora přístupových klíčů (passkeys). Uživatelé si nyní mohou k jednomu účtu přiřadit více klíčů, což výrazně usnadní život všem, kteří denně kombinují zařízení se systémy iOS a Android. Podle Mety tuto pohodlnou metodu přihlašování pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu obrazovky využívá již více než miliarda lidí.
Velkého vylepšení se dočkala také oblíbená dvoufázová ochrana. Dosavadní nutnost používat pouze šestimístný číselný PIN kód je minulostí. WhatsApp nově podporuje plnohodnotná alfanumerická hesla, a to včetně možnosti využití speciálních znaků. Tato dodatečná vrstva ochrany spolehlivě zabrání odcizení účtu i v případě, že by útočník náhodou získal váš jednorázový SMS kód.
Poslední představená novinka se prozatím týká výhradně platformy Android a zaměřuje se na bezpečnější přijímání hovorů od neznámých čísel. Pokud vám zavolá někdo mimo váš seznam kontaktů, aplikace na obrazovce zobrazí dodatečné kontextové informace. Ihned se tak dozvíte, ze které země hovor pochází, nebo zda s volajícím nesdílíte nějaké společné chatovací skupiny. Cílem je omezit úspěšnost telefonických podvodníků, kteří často spoléhají na moment překvapení. Uživatelé iPhonů si na tuto vychytávku přímo ve WhatsAppu musí ještě počkat, nový systém iOS 26 však již nabízí velmi podobnou funkci pro automatické filtrování klasických telefonních hovorů.