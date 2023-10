Komerční Banka spustila inovativní ověření zaměstnanců přes mobilní KB Klíč

Pokud budete volat se svým bankéřem z Komerční banky, můžete jej nově požádat o to, aby ověřil svoji totožnost a to jak v případě, že voláte vy jemu, tak i v případě, že volá on vám. Totožnost prokáže tak, že se v aplikaci KB klíč zobrazí jeho jméno a komunikační kód, který znáte jen vy a on. Kód vám následně poradce přečte do telefonu a vy tak víte, že mluvíte skutečně s člověkem z vaší banky. Pokud by totiž měl někdo přístup k tomu, aby hacknul KB klíč, pak vám nebude muset ani volat a s vaším účtem si může dělat co chce.

Je to rozhodně inovativní a dobrý způsob, jak v době, kdy denně čelíme různým podvodným telefonátům, zamezit tomu, aby někdo zneužil váš účet. Pokud si tedy nebudete jisti a nepoznáte svého poradce po hlase, stačí mu říct, ať se vám identifikuje a otevřít aplikaci KB Klíč.