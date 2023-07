Tomu neuvěříte! Takto snadno jste doteď mohli komukoliv smazat WhatsApp účet z mobilu

Čtete podmínky použití nejrůznějších služeb, softwarů a aplikací? Pravděpodobně ne. Jedná se totiž většinou o neuvěřitelně dlouhé elaboráty plné nicneříkajících frází. V případě komunikátoru WhatsApp se však přečíst vyplatí, respektive ještě donedávna vyplatily – tedy minimálně v případě, že jste chtěli někomu uškodit. WhatsApp totiž umožňoval extrémně snadnou deaktivaci účtu na mobilu a přitom o ní věděl jen málokdo.

Bezpečnostní expert společnosti ESET Jake Moore na svém twitterovém účtu před pár dny poukázal na to, jak snadné bylo doposud odstranění WhatsApp účtu takřka kohokoliv na světě. Abyste totiž účet na dálku bez přístupu k telefonu daného uživatele odstranili, stačilo k tomu napsat na email WhatsAppu zprávu „Ztraceno/odcizeno: Deaktivujte prosím můj účet“ a tu doplnit o telefonní číslo, se kterým byl provázán. Jakmile jste tak učinili, robot přijímající maily účet automaticky smazal, aniž by dal protistraně šanci se jakkoliv bránit. Ta by totiž byla rázem robotem vyhodnocena coby potenciální zloděj telefonu.

Poté, co na bezpečnostní anomálii Moore na Twitteru upozornil, začalo zřejmě tuto možnost deaktivace využívat ohromné množství uživatelů, což vedlo Metu k její dočasné deaktivaci, než celou záležitost přezkoumá a nasadí u ní nové bezpečnostní prvky schopné zabránit podobnému stylu zneužití. Nicméně už jen to, že něco takového vůbec bylo možné, nevrhá na WhatsApp vůbec dobré světlo. Kdyby se totiž o této věci vědělo ve společnosti více, likvidace účtů na dálku mezi uživateli by probíhala zcela určitě ve velkém stylu. Díky zálohám chatů a tak podobně se sice ve výsledku nejedná o až tak závažnou věc, nicméně i tak by samozřejmě k dispozici být neměla.